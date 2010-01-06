مرحله بیستم طرح فراگیر واکسیناسیون دام بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی اصغر شریفی صبح چهارشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: در این طرح که به مدت 40 روز ادامه خواهد داشت 9 مرکز مایه کوبی بخش خصوصی و چهار مرکز بخش دولتی با مشارکت 27 نفر، 477 هزار راس دام موجود در روستاها و مناطق عشایری را رایگان تحت پوشش واکسیناسیون تب برفکی قرار خواهند داد .

وی اظهار داشت: تب برفکی بیماری سریع الانتشاری است که زیان اقتصادی بسیاری به دنبال دارد و صدور دام زنده و محصولات فرآورده های دامی در هر کشوری که این بیماری در آنجا مشاهده شود با محدودیتهای فراوانی مواجه می شود .

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با بیان اینکه امسال 14 میلیارد ریال به شبکه دامپزشکی این استان اختصاص یافته است، گفت: از این میزان 10 میلیارد ریال برای اجرای دو پروژه عمرانی، مبارزه با بیماری های دامی، آبزیان، طیور و بیماری مشترک بین انسان و دام و چهار میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات خشکسالی است .