مرحله بیستم طرح فراگیر واکسیناسیون دام بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی اصغر شریفی صبح چهارشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: در این طرح که به مدت 40 روز ادامه خواهد داشت 9 مرکز مایه کوبی بخش خصوصی و چهار مرکز بخش دولتی با مشارکت 27 نفر، 477 هزار راس دام موجود در روستاها و مناطق عشایری را رایگان تحت پوشش واکسیناسیون تب برفکی قرار خواهند داد.
وی اظهار داشت: تب برفکی بیماری سریع الانتشاری است که زیان اقتصادی بسیاری به دنبال دارد و صدور دام زنده و محصولات فرآورده های دامی در هر کشوری که این بیماری در آنجا مشاهده شود با محدودیتهای فراوانی مواجه می شود.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با بیان اینکه امسال 14 میلیارد ریال به شبکه دامپزشکی این استان اختصاص یافته است، گفت: از این میزان 10 میلیارد ریال برای اجرای دو پروژه عمرانی، مبارزه با بیماری های دامی، آبزیان، طیور و بیماری مشترک بین انسان و دام و چهار میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات خشکسالی است.
شریفی یادآور شد: وظیفه دامپزشکی در دو حیطه حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور و کمک به بهداشت عمومی از طریق مبارزه با بیماری مشترک بین انسان و دام است.
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