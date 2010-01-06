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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۲۴

پترویچ:

چهار امتیاز از پیروزی و ابومسلم کسب می کنیم

چهار امتیاز از پیروزی و ابومسلم کسب می کنیم

بوشهر - خبرگزاری مهر: ایوان پترویچ پیش بینی کرد تیم شاهین پارس جنوبی در دو بازی آینده خود در لیگ برتر فوتبال در مقابل ابومسلم خراسان و پرسپولیس تهران چهار امتیاز کسب کنند.

هافبک صربستانی شاهین بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: پرسپولیس و ابومسلم دو تیم سابق من هستند و بازی کردن در مقابل آنها و در مقابل هوادارانش برایم سخت است اما من بازیکنی حرفه ای هستم و باید برای تیمم تلاش کنم.

وی اظهار داشت: تیم ابومسلم و شهر مشهد مکانی خاطره ‌انگیز برای من بوده است و بازگشت به جایی که برای اولین بار در آن در ایران زندگی کردم حتی برای یکی دو روز و بازی در مقابل ابومسلم برایم خوشایند است.

بازیکن صربستانی سابق پرسپولیس و ابومسلم با ابراز نگرانی از وضعیت ابومسلم، گفت: امیدوارم با حضور پرویز مظلومی ابومسلم از سقوط نجات یید کند و همراه با شاهین سال آینده نیز در لیگ برتر حضور داشته باشند.

پترویچ در خصوص بازی مقابل با پرسپولیس نیز گفت: با توجه به اینکه بازی در شهر بوشهر برگزار می شود و از حمایت هوادارن برخوردار هستیم سعی خواهیم کرد پرسپولیس را شکست دهیم.

وی وضعیت تیم شاهین را مناسب ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه در بازی با استیل‌ آذین تهران بدشانسی آوردیم و به حریف باختیم اما باید در دو بازی پیش رو خود جهت تثبت تیم در جدول باید با کسب حداکثری امیتاز زمین را ترک کنیم.

کد مطلب 1012277

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