زندگی به من آموخت که مردم را دوست بدارم

... اما در همین زمان یک حرف، یک کنایه دیگر که در لفافه گفته می شد هیچگاه مرا شکنجه نمی داد، چون من راه خود را می دیدم، راهی بود روشن که در آن می شنیدم.

غلام رضا! تو کاری با این حرفها نداشته باش. راه خود را بگیر و برو، آینده مال توست و متعلق به کسی است که بیشتر از همه رنج برده است."

... زندگی همچنین به من آموخت که مردم را دوست بدارم و تا آنجا که در حد توان است به آنان کمک کنم. حال این کمک از چه طریقی باشد و از چه راهی مهم نیست. هر کس به قدر توانایی اش..."

اینها قسمتی از سخنان "جهان پهلوان تختی" آخرین شاگرد مکتب پوریای ولی است، پهلوانی که از جنوبی ترین محله تهران برخاست و تا بالاترین بلندی های وادی قهرمانی و انسانیت صعود کرد. او تنها یک قهرمان نبود، بلکه پهلوان بود و بزرگترین فتح او نه مدالهای جهانی و المپیک، بلکه ایستادن بر بلندای قلب مردم بود.

کسی که مثل هیچ کس نبود

که رستم به افسون ز شهنامه رفت

جهان پهلوانا صفای تو باد

دل مهرورزان سرای تو باد

که مردی نه در تندی تیشه است

که در پاکی جان و اندیشه است

غلامرضا تختی در روز پنجم شهریور ماه 1309 در خانواده‌ای متوسط در محله‌ خانی آباد تهران به دنیا آمد. " رجب خان" - پدر تختی - غیر از وی دو پسر و دو دختر دیگر نیز داشت که همه‌ آنها از غلامرضا بزرگتر بودند. " حاج قلی"، پدر بزرگ غلامرضا، فروشنده‌ خوار و بار و بنشن بود. از قول رجب خان، تعریف می‌کنند که حاج قلی در دکانش بر روی تخت بلندی می‌نشست و به همین سبب در میان اهالی خانی آباد به حاج قلی تختی شهرت یافته بود. همین نام بعدها به خانواده‌های رجب خان منتقل شد و به " نام خانوادگی" تبدیل شد.

رجب خان با پولی که از ماترک پدرش به دست آورده بود، در محل سابق انبار راه‌آهن زمینی خریده و یک یخچال طبیعی احداث کرده بود و از همین راه مخارج زندگی خانواده‌ پرجمعیت خود را تامین می‌کرد. نخستین واقعه‌ای که در کودکی غلامرضا روی داد و ضربه‌ای بزرگ و فراموش نشدنی بر روح او وارد کرد، آن بود که مرحوم پدرش برای تامین معاش خانواده‌ی ناچارشد خانه‌ مسکونی خود را گرو بگذارد. شادروان تختی به لحاظ مشکلات خانوادگی فقط 9 سال در دبستان و دبیرستان منوچهری خانی آباد درس خواند.

درآستانه سالگرد "جهان پهلوان تختی" مروری داریم بر افتخارآفرینی های بزرگمرد تاریخ کشتی کشورمان:



* مسابقات جهانی هلسینکی فنلاند 1951: مدال نقره



* بازی های المپیک هلسینکی فنلاند 1952: مدال نقره

* مسابقات جهانی ورشولهستان 1953: مدال نقره

* مسابقات جهانی توکیو ژاپن 1954: مقام چهارم

* بازی های المپیک ملبورن استرالیا 1956: مدال طلا

* مسابقات جهانی صوفیه بلغارستان 1958: مدال نقره

* بازی های آسیایی توکیو ژاپن 1958: مدال طلا

* مسابقات جهانی تهران ایران 1959: مدال طلا

* بازی های المپیک رم ایتالیا 1960: مدال نقره

* مسابقات جهانی یوکوهاما ژاپن 1961: مدال طلا

* مسابقات جهانی تولیدو آمریکا 1962: مدال نقره

* بازی های المپیک توکیو ژاپن1964: مقام چهارم

روز پنجشنبه 17 دیماه سال 1388 مصادف است با چهل و دومین سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی که دوستداران و یارانش در ابن بابویه به سوگش می نشینند. یادش گرامی باد.