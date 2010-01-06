400میلیارد ریال کمکهای خیرین در قالب طرح اکرام ایتام جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، آذر اسماعیلی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی فنی تخصصی برنامه جامع نرم افزار اکرام در استان ایلام گفت: این میزان کمک های جمع آوری شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال 40 درصد رشد نشان می دهد .

اسماعیلی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 580 میلیارد ریال مشارکتهای مردمی در قالب طرح اکرام ایتام جمع آوری شده است، گفت: 298 هزار نفر از ایتام زیر 18 سال کشور نعمت حمایت 460 هزار نفر حامی هستند .

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سه هزارو620 نفر از ایتام استان تحت حمایت 11 هزار و300 حامی بومی و غیر بومی هستند، گفت: کمکهای جمع آوری شده از حامیان در سال گذشته 9 میلیارد ریال بوده که سرانه ماهیانه پرداخت شده به هر یتیم 200 هزار ریال بوده است .

ابراهیمی کمکهای جمع آوری در قالب طرح اکرام ایتام در 9 ماهه نخست امسال در استان ایلام را 9 میلیارد و300 میلیون ریال اعلام کرد.

وی پیش بینی کرد این مبلغ باید تا پایان امسال به 15 میلیارد ریال برسد.