به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتری‎های بسکتبال فردا (پنجشنبه) با انجام پنج دیدار چهاردهمین هفته رقابت‎های باشگاهی خود در سال‌جاری را برگزار خواهند کرد، هفته‌ای که برای مهرام و شهرداری گرگان متفاوت‎تر از دیگر شرکت‎کنندگان در این فصل از رقابت‎های لیگ برتر خواهد بود.

اگر مهرام امروز صدرنشینی جدول رده‎بندی لیگ برتر را در اختیار دارد به خاطر پیروزی‎های متوالی و فرار از شکست مقابل حریفان میزبانش طی 13 هفته گذشته است. مانند دیدار با شهرداری گرگان که دیرتر از زمان مقرر برگزار شد و با حاشیه‌های زیادی هم همراه بود که حتی منجر به متوقف شدن 15 دقیقه‎ای بازی، قهر کردن تیم مهرام و در نهایت احضار نمایندگان شهرداری گرگان به کمیته انضباطی و محرومیت آنها هم شد.

و حالا در فاصله کمتر از یک ماه دیدار برگشت دو تیم در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. اگرچه در این بازی تماشاگران گرگانی نیستند که برای بازیکنان مهرام حاشیه‎سازی کنند اما آنها دیداری سخت، حتی به اندازه دیدار دور رفت خواهند داشت، چراکه دور از ذهن نیست که گرگانی‏ها به فکر انتقام در خانه حریف مدعی خود باشند، هم بابت محرومیت‌شان و هم بابت نتیجه از دست رفته.

اما علاوه بر مهرام، دیگر مدعیان این فصل از رقابت‏های لیگ برتر باشگاه‌های کشور هم در هفته چهاردهم میزبان حریفان خود هستند. در این هفته از رقابت‌ها بازیکنان لوله a.s شیراز مقابل دانشگاه آزاد به میدان خواهند رفت. تیم‎های صبامهر، پتروشیمی بندرامام و ذوب‎آهن اصفهان به ترتیب مهمان تیم‎های توزین الکتریک کاشان، هیئت بسکتبال شهرکرد و پاسارگاد شیراز خواهند بود. به نظر می‎رسد این سه تیم کار سختی برای گرفتن امتیاز از حریفان میزبان خود نداشته باشند.

- برنامه کامل دیدارهای هفته چهاردهم (پنجم نیم فصل دوم) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

* مهرام تهران - شهرداری گرگان (ساعت 15:15 - تالار بسکتبال آزادی)

* لوله a.s شیراز - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - سالن بسکتبال شیراز)

* صبامهر قزوین - توزین الکتریک کاشان (ساعت 16 - سالن بسکتبال قزوین)

* پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال شیراز (ساعت 16 - سالن بسکتبال شهرک بعثت)

* ذوب‏آهن اصفهان - پاسارگاد شیراز (ساعت 16 - سالن بسکتبال اصفهان)

جدول رده‎بندی:

1- مهرام تهران (26 امتیاز)

2- ذوب آهن اصفهان (24 امتیاز)

3- صبامهر قزوین (21 امتیاز)

4- پتروشیمی بندرامام (21 امتیاز)

5- شهرداری گرگان (20 امتیاز)

6- دانشگاه آزاد تهران (18 امتیاز)

7- لوله a.s شیراز (18 امتیاز)

8- توزین الکتریک کاشان (17 امتیاز)

9- هیئت بسکتبال شهرکرد (16 امتیاز)

10- پاسارگاد شیراز (14 امتیاز)