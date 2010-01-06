به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتریهای بسکتبال فردا (پنجشنبه) با انجام پنج دیدار چهاردهمین هفته رقابتهای باشگاهی خود در سالجاری را برگزار خواهند کرد، هفتهای که برای مهرام و شهرداری گرگان متفاوتتر از دیگر شرکتکنندگان در این فصل از رقابتهای لیگ برتر خواهد بود.
اگر مهرام امروز صدرنشینی جدول ردهبندی لیگ برتر را در اختیار دارد به خاطر پیروزیهای متوالی و فرار از شکست مقابل حریفان میزبانش طی 13 هفته گذشته است. مانند دیدار با شهرداری گرگان که دیرتر از زمان مقرر برگزار شد و با حاشیههای زیادی هم همراه بود که حتی منجر به متوقف شدن 15 دقیقهای بازی، قهر کردن تیم مهرام و در نهایت احضار نمایندگان شهرداری گرگان به کمیته انضباطی و محرومیت آنها هم شد.
و حالا در فاصله کمتر از یک ماه دیدار برگشت دو تیم در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. اگرچه در این بازی تماشاگران گرگانی نیستند که برای بازیکنان مهرام حاشیهسازی کنند اما آنها دیداری سخت، حتی به اندازه دیدار دور رفت خواهند داشت، چراکه دور از ذهن نیست که گرگانیها به فکر انتقام در خانه حریف مدعی خود باشند، هم بابت محرومیتشان و هم بابت نتیجه از دست رفته.
اما علاوه بر مهرام، دیگر مدعیان این فصل از رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور هم در هفته چهاردهم میزبان حریفان خود هستند. در این هفته از رقابتها بازیکنان لوله a.s شیراز مقابل دانشگاه آزاد به میدان خواهند رفت. تیمهای صبامهر، پتروشیمی بندرامام و ذوبآهن اصفهان به ترتیب مهمان تیمهای توزین الکتریک کاشان، هیئت بسکتبال شهرکرد و پاسارگاد شیراز خواهند بود. به نظر میرسد این سه تیم کار سختی برای گرفتن امتیاز از حریفان میزبان خود نداشته باشند.
- برنامه کامل دیدارهای هفته چهاردهم (پنجم نیم فصل دوم) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* مهرام تهران - شهرداری گرگان (ساعت 15:15 - تالار بسکتبال آزادی)
* لوله a.s شیراز - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - سالن بسکتبال شیراز)
* صبامهر قزوین - توزین الکتریک کاشان (ساعت 16 - سالن بسکتبال قزوین)
* پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال شیراز (ساعت 16 - سالن بسکتبال شهرک بعثت)
* ذوبآهن اصفهان - پاسارگاد شیراز (ساعت 16 - سالن بسکتبال اصفهان)
جدول ردهبندی:
1- مهرام تهران (26 امتیاز)
2- ذوب آهن اصفهان (24 امتیاز)
3- صبامهر قزوین (21 امتیاز)
4- پتروشیمی بندرامام (21 امتیاز)
5- شهرداری گرگان (20 امتیاز)
6- دانشگاه آزاد تهران (18 امتیاز)
7- لوله a.s شیراز (18 امتیاز)
8- توزین الکتریک کاشان (17 امتیاز)
9- هیئت بسکتبال شهرکرد (16 امتیاز)
10- پاسارگاد شیراز (14 امتیاز)
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