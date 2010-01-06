تیموریان به لیگ ایران بازنمی گردد / تداوم حضور در فوتبال اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیربرنامه‌های آندرانیک تیموریان پیوستن احتمالی این بازیکن ملی پوش به تیم‌های پرسپولیس یا استقلال را به شدت تکذیب کرد.

محمودرضا فاضلی در گفتگو با سایت گل ضمن اعلام این مطلب افزود: نمی دانم چطور بعد از مطرح شدن شایعه پیوستن آندرانیک تیموریان به پرسپولیس بحث پیوستن او به استقلال مطرح شده است. آندو در نقل و انتقالات نیم فصل به طور قطع نه به استقلال خواهد رفت و نه پرسپولیس بلکه احتمال دارد او به یک تیم اروپایی دیگر نقل مکان کند.

فاضلی درباره احتمال جدایی تیموریان از فولهام گفت: دو، سه تیم اروپایی پیشنهاداتی به ما ارائه کرده‌اند که یکی از پیشنهادات بهتر از سایرین است و ما بعد از بازگشت تیموریان از سنگاپور با مسئولان باشگاه فولهام وارد مذاکره خواهیم شد و در صورتی که آنها با جدایی‌اش موافقت کنند او به یک تیم اروپایی دیگر خواهد رفت.

فاضلی درباره احتمال انتقال تیموریان به یک تیم اسپانیایی گفت: همانطور که قبلا نیز گفتم یک تیم اسپانیایی خواهان تیموریان است ولی این احتمال نیز وجود دارد که آندو در صورت موافقت فولهام به یک تیم غیراسپانیایی برود.