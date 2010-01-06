کاهش 60 درصدی درآمد شهرداری بجنورد

سیدمحمد لنگری به خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: بودجه مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد برای شهرداری در سال جاری 310 میلیارد ریال بوده است.

وی اضافه کرد: با گذشت 9 ماه از سال جاری صرفا 120 میلیارد ریال از درآمد مصوب شهرداری بجنورد محقق نشده که 40 درصد از کل درآمد مصوب سال جاری است.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد رکود اقتصادی، نداشتن شهردار، تعلل شهروندان در بدهی خود را عامل افت درآمد شهرداری بجنورد مرکز استان خراسان شمالی اعلام کرد.

لنگری افزود: درآمد 120 میلیارد ریالی شهرداری بجنورد در مدت 9 ماه از سال صرفا هزینه دستمزد کارگران و پرسنل شهرداری را تامین می کند و بودجه اندکی برای پروژه عمرانی هزینه شده است.

وی اضافه کرد: شهرداری بجنورد به عنوان مرکز استان خراسان شمالی برای رسیدن به جایگاه مرکز استانی باید درآمد پایداری داشته باشد و کمک دولت نیز به این شهر باید فراتر از شهرهای دیگر استان باشد.

به گفته وی هم اکنون تخصیص کمک دولت به شهرداری ها در استان طوری شده که شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با شهر راز در بجنورد با جمعیت پایین و فارغ از دغدغه مرکز استانی برابر است.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: ارتقا شهر بجنورد به مرکز استان خراسان شمالی هزینه های زیادی را به شهروندان این شهر تحمیل کرده که از محل در آمد شهرداری تامین می شود و باید دولت به شهرداری بجنورد کمک ویژه ای داشته باشد.

شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی دارای 200 هزار جمعیت است که دارای دو منطقه شهرداری یک و دو است.