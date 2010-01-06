سیاست در آینده نگاری تاثیر نگذارد/ نقد عدم مدیریت بازار فناوریهای نوین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حاتم چهارشنبه در همایش ملی آینده نگاری فناوری ایران 1404 با تاکید بر اینکه آینده نگاری با آینده نگری دارای تفاوتهای بسیاری است، گفت: آینده نگری فرآیندی مانند برون یابی و مسیر تحولات گذشته است که در آن نحوه رسیدن به حال را برون یابی کرده و به نقطه آینده می رسیم. اما این روش فقط می تواند تا چند قدم بعد را نمایان کند و ممکن است ما را به نقطه درستی نیز راهنمایی نکند اما گاهی در فرایند آینده نگاری می بینیم که به دام آینده نگری افتاده‌ایم و همه ابزارهای لازم برای آینده پژوهی را به کار نگرفته‌ایم و در دام اصولی افتاده‌ایم که مربوط به آینده نگری است.

معاون برنامه ریزی و پژوهشی وزارت صنایع با تاکید بر مدیریت بازار در حوزه فناوریهای پیشرفته خاطرنشان کرد: مدیریت بازار در حوزه فناوریهای پیشرفته الگویی بسیار متفاوت نسبت به مدیریت بازار در حوزه فناوریهای دیگر دارد و آینده پژوهی نشان می دهد که چه موقع به سراغ چه فناوریهایی برویم و چه محصولاتی را در چه زمانی عرضه کنیم. البته باید دقت شود که روند تکاملی فناوری روندی پیوسته و شیبی رو به کمال است.

وی افزود:‌ به شدت نسبت به این مسئله منتقدم که بسیاری از فرصتها را به دلیل عدم مدیریت درست بازار در حوزه فناوریهای نوین از دست داده‌ایم لذا نگاه صفر و یک‌مان را باید به نگاه صفر تا 100 تغییر دهیم و به محصولی که نمره 80 دارد اجازه ورود به بازار داده و نمره 100 رقیبش را بر سر آن نکوبیم.

معاون برنامه ریزی و پژوهشی وزارت صنایع خاطرنشان کرد: برخی حوزه های فناوری نوین در ابتدای امر با اقبال بازار مواجه نمی شوند که این طبیعی است و دولت باید در این زمینه ها سرمایه گذاری کند.

دکتر حاتم با بیان اینکه روند تکاملی فناوری روندی پیوسته و شیبی رو به کمال است، گفت: همان گونه که امثال فارابی‌ها، ابن سیناها و غیره قله هایی از فناوری را کشف کردند و نردبانها را گذاشتند و عده ای از آنها بالا رفتند و آن قدر طنابها و نردبانها را کشیدند تا ما نتوانیم به آنها برسیم اما باز هم هستند کسانی که بتوانند فضاهایی ایجاد کنند تا بتوانیم پل بزنیم و از این نردبانها استفاده کنیم. تردیدی نیست که رشد و تکامل فناوری و بالندگی و درون‌زا بودن آن منوط به رشد و بالندگی علوم پایه در کشور نیز است لذا نباید روشهای دنباله روانه تنها نقطه اتکای کشور در حوزه فناوری باشد.

معاون برنامه ریزی و پژوهشی وزارت صنایع با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری گفت: در حوزه علم و فناوری باید بخشی از ذهن و اندیشه مان را به دگراندیشی اختصاص دهیم و وارد حوزه هایی شویم که دیگران وارد نشدند.

دکتر حاتم درباره برخی الزاماتی که باید در فرآیند آینده نگاری مورد توجه قرار گیرد نیز گفت: وابستگی حوزه های مختلف تصمیم گیری در سیاست گذاری بسیار حساس و مهم است و در هم تنیدگی این سیاستها و نتایج این کنش ها و واکنش‌ها ایجاب می کند از طیف وسیعی از نخبگان در فرآیند آینده پژوهی استفاده شود لذا این فرآیند مدیریت ویژه ای را می طلبد که این نخبگان و صاحب نظران دچار بخشی نگری و واگرایی نشوند.

معاون وزیر صنایع آسیب سیاست زدگی را از دیگر آسیبهای فرآیند آینده نگاری دانست و تاکید کرد: باید دور جمع‌های تخصصی حصار بکشیم تا این جمعها تحت تاثیر فعل و انفعالات سیاسی متلاشی نشوند. یعنی تغییر مدیریتها نباید در سیاستهای کلان کشور در حوزه صنایع نوین و مباحث آینده پژوهی تاثیرگذار باشد.

وی بر ضرورت اولویت‌گذاری در حوزه فناوری تاکید و خاطرنشان کرد: محدودیت منابع ایجاب می کند تا در این حوزه اولویت گذاری انجام شود. اولویت گذاری به معنای آن نیست که افراد را از حوزه های مورد علاقه‌شان در حوزه فناوریهای مختلف نهی کنیم بلکه به این معنی است که تمرکزمان را متوجه حوزه هایی کنیم که می توانند سکوی پرش و موتور محرکه سایر بخشهای دانش و فناوری باشند.

دکتر حاتم به حاضران در نخستین همایش آینده نگاری مناسبترین فناوریهای ایران 1404 اطمینان داد که وزارت صنایع خود را در کنار فعالان آینده نگاری و مرکز متولی آن یعنی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور می داند.