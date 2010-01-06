اجرای طرح شناسنامه دارکردن کالا از ورود کالای قاچاق جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق نجفی صبح چهارشنبه در نشست کمیته پیشگیری و ساماندهی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذربایجان شرقی افزود: با اجرا شدن طرح شناسنامه‌دار کردن کالا، واسطه‌های عمده فروش حذف و از ورود کالاهای قاچاق تا حد امکان جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح شناسنامه‌دار کردن کالا و خدمات در کشور تا سال آینده اجرا خواهد شد، تصریح کرد: پیش از این با نبود شناسنامه کالا، امکان رهگیری مسیر در ورود و توزیع آن وجود نداشت.

نجفی خاطرشنان کرد: با اجرای این طرح سبب می شود کالای غیرمجاز به راحتی وارد کشور نشود و در صورت ورود به سرعت شناسایی گردد.

به گفته نجفی، طرح شناسنامه دار کردن کالا و خدمات هم اکنون مشمول کالاهایی همچون یخچال و فریزر است ولی در چند ماه آینده، همه کالاها به ترتیب دارای کد برچسب شناسنامه می‌شوند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی گفت: تاکنون به 40 هزار قلم کالا معادل 35 درصد کالاهای استان کد شناسایی ارائه شده است.

وی خاطر نشان کرد: پنج هزار واحد تولیدی در آذربایجان شرقی نیز شناسایی و اطلاعات آن ها جمع‌آوری شده است.