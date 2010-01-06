عملیات ساخت نخستین پد بالگرد استاندارد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حقی با بیان این مطلب که منطقه چهار به دلیل وجود ‏گسل های بابایی، پروین، شیان و تهرانپارس جزء یکی از مناطق حادثه خیز است، گفت: منطقه چهار جزء ‏یکی از مناطق زلزله خیز شهر تهران به حساب می‌آید که برای دستیابی به آمادگی‌های‎ ‎لازم جهت کاهش ‏خسارتها دو رویکرد در اولویت قرار دارد یکی کسب آمادگی لازم شهروندان که‎ ‎بتوانند از عهده ‏فعالیتهای مرتبط با خودشان در مواقع بحرانی برآیند و دوم آموزشی و استمرار آن است تا این آموزش ها ‏به صورت یک فرهنگ و باور‎ ‎درآید‎.‎

وی افزود: محلات شمیران نو و خاک سفید از جمله محلاتی هستند که با توجه به شرایط محیطی و ‏تأثیر گذار بودن آن بر سایر محلات منطقه از اولویت خاصی برای آموزش و این فرهنگ سازی در نظر ‏گرفته شده است. ‏

رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه چهار با اشاره به برگزاری چهارمین مانور تخلیه امن اضطراری (طرح دوام) ‏که با هدف ارتقای آمادگی ساکنان محله شمیران نو برای مقابله با بحران‌های طبیعی در سطح شهر تهران ‏و آشنایی شهروندان با فرایند تخلیه امن اضطراری در این محله برگزار شد، گفت: برگزاری مستمر ‏اینگونه مانورها می تواند یک باور عمومی در اذهان عمومی ایجاد کند که تنها وقتی یک حادثه رخ می‌دهد ‏نباید اینگونه استنباط کرد که بعد از آن بلافاصله یکسری‏‎ ‎اقدامات انجام می‌شود و تا زلزله بعدی به ‏فراموشی سپرده می‌شود و باید یکسری‏‎ ‎برنامه‌های مستمر اجرا شود‎.‎

وی با اشاره تجهیز سوله های بحران منطقه چهار به پدهای بالگرد گفت: این منطقه دارای 8 سوله بحران ‏است که تا کنون یک سوله بحران در ناحیه یک به پد بالگرد مجهز شده و مابقی سوله ها نیز در دست ‏اقدام است.‏

حقی خاطر نشان کرد: احداث پد بالگرد استاندارد در سوله بحران توحید که مرکز فرماندهی این ستاد در ‏منطقه محسوب می شود یکی از مهمترین اقداماتی است که با هدف سرعت بخشی در امداد رسانی و ‏کاهش تلفات احتمالی در حوادث احتمالی در ایم منطقه و مناطق همجوار پیش بینی شده است.‏

وی افزود: این پد به عنوان نخستین پد استاندارد ضد زلزله ایران در پایگاه ویژه پشتیبانی شهید باقری با ‏مساحتی در حدود 450 متر مربع با کفپوش بتنی در ضلع شمالی بوستان پلیس در دست احداث است و تا ‏پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.