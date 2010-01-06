عملیات ساخت نخستین پد بالگرد استاندارد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حقی با بیان این مطلب که منطقه چهار به دلیل وجود گسل های بابایی، پروین، شیان و تهرانپارس جزء یکی از مناطق حادثه خیز است، گفت: منطقه چهار جزء یکی از مناطق زلزله خیز شهر تهران به حساب میآید که برای دستیابی به آمادگیهای لازم جهت کاهش خسارتها دو رویکرد در اولویت قرار دارد یکی کسب آمادگی لازم شهروندان که بتوانند از عهده فعالیتهای مرتبط با خودشان در مواقع بحرانی برآیند و دوم آموزشی و استمرار آن است تا این آموزش ها به صورت یک فرهنگ و باور درآید.
وی افزود: محلات شمیران نو و خاک سفید از جمله محلاتی هستند که با توجه به شرایط محیطی و تأثیر گذار بودن آن بر سایر محلات منطقه از اولویت خاصی برای آموزش و این فرهنگ سازی در نظر گرفته شده است.
رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه چهار با اشاره به برگزاری چهارمین مانور تخلیه امن اضطراری (طرح دوام) که با هدف ارتقای آمادگی ساکنان محله شمیران نو برای مقابله با بحرانهای طبیعی در سطح شهر تهران و آشنایی شهروندان با فرایند تخلیه امن اضطراری در این محله برگزار شد، گفت: برگزاری مستمر اینگونه مانورها می تواند یک باور عمومی در اذهان عمومی ایجاد کند که تنها وقتی یک حادثه رخ میدهد نباید اینگونه استنباط کرد که بعد از آن بلافاصله یکسری اقدامات انجام میشود و تا زلزله بعدی به فراموشی سپرده میشود و باید یکسری برنامههای مستمر اجرا شود.
وی با اشاره تجهیز سوله های بحران منطقه چهار به پدهای بالگرد گفت: این منطقه دارای 8 سوله بحران است که تا کنون یک سوله بحران در ناحیه یک به پد بالگرد مجهز شده و مابقی سوله ها نیز در دست اقدام است.
حقی خاطر نشان کرد: احداث پد بالگرد استاندارد در سوله بحران توحید که مرکز فرماندهی این ستاد در منطقه محسوب می شود یکی از مهمترین اقداماتی است که با هدف سرعت بخشی در امداد رسانی و کاهش تلفات احتمالی در حوادث احتمالی در ایم منطقه و مناطق همجوار پیش بینی شده است.
وی افزود: این پد به عنوان نخستین پد استاندارد ضد زلزله ایران در پایگاه ویژه پشتیبانی شهید باقری با مساحتی در حدود 450 متر مربع با کفپوش بتنی در ضلع شمالی بوستان پلیس در دست احداث است و تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
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