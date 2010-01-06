به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان، منطقه سه کشور با نام "اروند" از 10 تا 13 اسفندماه در آبادان و در چهار بخش مسابقه فیلم کوتاه، فیلمنامه، عکس و پوستر فیلم برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای جوان، ارتقای سطح آگاهی، تجربه و بینش نسل جوان برای دستیابی به سینمای ملی و با هدف بسط و تعمیق ارزش‌های والای دینی و هویتی، پرورش هنرمندان متعهد، خلاق و توانمند و فرصت سازی برای شناسایی نیازهای راستین جامعه و ...است که در مناطق و استانهای مختلف طراحی و پی‌ریزی شده و همه سال تمام استان‌های کشور در قالب سه منطقه آثار هنرمندان و سینماگران جوان کشور مورد نقد، ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرند.

نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان "اروند" به مدت چهار روز در استان خوزستان، شهرستان آبادان با شرکت استان‌های چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، قم، اصفهان، کرمانشاه، لرستان، همدان، ایلام و خوزستان برگزار می‌شود.