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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۰

اول بهمن‌ماه/

اعلام آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان

اعلام آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان

آخرین مهلت ارسال آثار به نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان منطقه سه "اروند" اول بهمن‌ماه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان، منطقه سه کشور با نام "اروند" از 10 تا 13 اسفندماه در آبادان و در چهار بخش مسابقه فیلم کوتاه، فیلمنامه، عکس و پوستر فیلم برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای جوان، ارتقای سطح آگاهی، تجربه و بینش نسل جوان برای دستیابی به سینمای ملی و با هدف بسط و تعمیق ارزش‌های والای دینی و هویتی، پرورش هنرمندان متعهد، خلاق و توانمند و فرصت سازی برای شناسایی نیازهای راستین جامعه و ...است که در مناطق و استانهای مختلف طراحی و پی‌ریزی شده و همه سال تمام استان‌های کشور در قالب سه منطقه آثار هنرمندان و سینماگران جوان کشور مورد نقد، ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرند.

نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان "اروند" به مدت چهار روز در استان خوزستان، شهرستان آبادان با شرکت استان‌های چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، قم، اصفهان، کرمانشاه، لرستان، همدان، ایلام و خوزستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1012288

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