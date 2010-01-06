به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ریاحی، تعداد پروژه های در دست اجرای موسسه تحقیقات آب را در سال جاری 60 عنوان اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 21 پروژه تحقیقاتی در این موسسه منعقد شده که در مقایسه با سال گذشته بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

رئیس موسسه تحقیقات آب؛ تعداد پروژه های منعقد شده این موسسه را در سال گذشته 10 عنوان و سال 86 فقط سه عنوان پروژه اعلام کرد.

ریاحی سپس با اشاره به افزایش 20 درصدی پروژه های مطالعاتی این موسسه در سال جاری، گفت: امسال 39 پروژه مطالعاتی در این موسسه در دست انجام است، ضمن آنکه از ابتدای سال جاری تاکنون 14 پروژه مطالعاتی به عقد قرارداد منجر شده و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال جاری افزایش یابد.