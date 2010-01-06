مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران معیار پاسخگویی به شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمودی در نشست "طرح شاخص سازی کنترل عملکرد سازمانهای تابعه شهرداری تهران" افزود: امروز شهروندان تهرانی از مرکز 1888 انتظار پاسخگویی دقیق و شفاف و رسیدگی سریع به خواسته های خود را دارند و کلیه افرادی که به نوعی با این مرکز همکاری دارند موظفند با جدیت تمام به درخواست شهروندان پاسخگویی کنند.

وی با اشاره به تاکیدات مکرر شهردار تهران مبنی بر پاسخگویی دقیق به خواسته های شهروندان خاطرنشان ساخت: تفکر شهردار تهران برای راه اندازی مرکز 1888 تفکر بزرگی است که علاوه بر نشات گرفتن از اصل 8 قانون اساسی و اصل امر به معروف و نهی از منکر در علوم سیاسی، مدیریت، روانشناسی و جامعه شناسی ریشه دارد.

محمودی با تاکید بر لزوم تبیین حقوق و تکالیف متقابل مردم و شهرداری تصریح کرد: با نشستن در اتاقهای دربسته نمی توان مدیریت درستی داشت و رضایت مردم را جلب کرد.