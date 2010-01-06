درخشش بانوان تهرانی در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات روز سه شنبه با حضور 181 تکواندوکار در قالب 27 تیم از 29 استان آغاز شد که در پایان روز نخست تیم تهران با کسب 2 مدال طلا در صدر جدول ایستاد و تیم‌های کرج و قزوین هر کدام با کسب یک مدال طلا به ترتیب در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند.

روز گذشته مسابقات در اوزان فرد برگزار شد. در وزن اول پروین کشاورز از قزوین اول شد، شیلا فشارکی از اصفهان در مکان دوم ایستاد و دینا پوریونس از گیلان "الف" و اعظم کریمی از خراسان رضوی مشترکا سوم شدند.

فاطمه مرادی از تهران عنوان قهرمانی وزن سوم را به خود اختصاص داد. در این وزن ‌آمنه صالح پور از گیلان "الف" دوم شد و مریم محمدزاده از گیلان "ب" و مریم روشنی از اصفهان به عنوان مشترک سومی رسیدند.

مدال طلای وزن پنجم به راحله آسمانی از کرج تعلق گرفت. ‌اکرم تاجیک از تهران مدال نقره گرفت و حوریه ترکمنی از خراسان رضوی و بتول پرویزی از گیلان "الف" مشترکا سوم شدند.

در وزن هفتم پوری پورنعمت از تهران عنوان نخست را بدست آورد، مهسا عبدالهی از گیلان "الف" دوم شد ومانه حمزه لو از مرکزی و الهام ملازاده از آذربایجان شرقی نیز به عنوان سوم مشترک دست یافتند.

این مسابقات امروز (چهارشنبه) در اوزان زوج پیگیری می شود.