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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

بی پولی جدیدترین مشکل /

نماینده ایران در آسیا غرق در مشکلات / بازیکنان مس اعتصاب کردند

نماینده ایران در آسیا غرق در مشکلات / بازیکنان مس اعتصاب کردند

پرداخت نشدن حق و حقوق بازیکنان تیم فوتبال مس کرمان باعث شد تا آنها امروز (چهارشنبه) از حضور در تمرینات این تیم خودداری کرده و در باشگاه تجمع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مس کرمان که یکی از نمایندگان فوتبال ایران در فصل 2010 مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست، این روزها شرایط چندان مساعدی ندارد. تعویض مدیرعامل و سرمربی، کنار گذاشتن برخی بازیکنان و ... این تیم را در کانون اخبار و حاشیه‌های فوتبال ایران قرار داده است.

آخرین خبر از این تیم مربوط می شود به اعتصاب دسته جمعی بازیکنان. آنها که حق و حقوق شان پرداخت نشده و از موعد دریافت رقم قراردادشان هفته‌ها می گذرد، امروز(چهارشنبه) صبح در تمرین شرکت نکردند و برای حل مشکلات خود در باشگاه حضور یافتند.

مس که روزهای ناآرامی را پشت سر می گذارد، روز یکشنبه هفته آینده در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر در ورزشگاه شهید باهنر به دیدار صبای قم می رود. باید دید تیم بوناچیچ می تواند این بحران را فراموش کرده و نمایشی قابل قبول در این دیدار خانگی داشته باشد یا اینکه ناکامی های نارنجی پوشان همچنان ادامه می یابد.

کد مطلب 1012295

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