نماینده ایران در آسیا غرق در مشکلات / بازیکنان مس اعتصاب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مس کرمان که یکی از نمایندگان فوتبال ایران در فصل 2010 مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست، این روزها شرایط چندان مساعدی ندارد. تعویض مدیرعامل و سرمربی، کنار گذاشتن برخی بازیکنان و ... این تیم را در کانون اخبار و حاشیه‌های فوتبال ایران قرار داده است.

آخرین خبر از این تیم مربوط می شود به اعتصاب دسته جمعی بازیکنان. آنها که حق و حقوق شان پرداخت نشده و از موعد دریافت رقم قراردادشان هفته‌ها می گذرد، امروز(چهارشنبه) صبح در تمرین شرکت نکردند و برای حل مشکلات خود در باشگاه حضور یافتند.

مس که روزهای ناآرامی را پشت سر می گذارد، روز یکشنبه هفته آینده در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر در ورزشگاه شهید باهنر به دیدار صبای قم می رود. باید دید تیم بوناچیچ می تواند این بحران را فراموش کرده و نمایشی قابل قبول در این دیدار خانگی داشته باشد یا اینکه ناکامی های نارنجی پوشان همچنان ادامه می یابد.