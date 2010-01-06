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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

صباحی:

تدوین سند چشم انداز سلامت کرمان ضروری است

تدوین سند چشم انداز سلامت کرمان ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر لزوم تعیین شاخصهای بهداشتی معین در کرمان از تدوین سند چشم انداز سلامت استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عبدالرضا صباحی شامگاه گذشته در کارگروه سلامت کرمان اظهار داشت: یکی از هوشمندانه ترین اقدامات بهداشتی تعیین شاخصهای معین بهداشتی برای هر منطقه می باشد، که در این زمینه سند چشم انداز سلامت کرمان در دست تهیه و تدوین است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم نظام مدیریت استراتژیک در بخش سلامت تصریح کرد: در همین راستا کمیته های مختلفی در کارگروه سلامت استان تشکیل شده است.

در ادامه استاندار کرمان نیز با اشاره به موفقیت استان کرمان در کنترل آنفلوانزا گفت: در این راستا از همکاری دستگاههای مختلف استفاده شد و که با الگو برداری از این مسئله باید از ظرفیتهای فرابخشی درخصوص ارتقاء سطح شاخصهای سلامت استفاده شود.

حبیب الله دهمرده خاطر نشان کرد: با تدوین سند سلامت استان کرمان می توان در خصوص هدف گذاری سلامت استان با برنامه ریزی عمل کرد.

وی با اشاره به لزوم توجه به بهداشت عشایر نیز افزود: در این زمینه نیز باید برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

دهمرده گفت: در همین راستا باید زیر ساختهای بهداشتی در مناطق مختلف برای خدمات رسانی بهداشتی به عشایر افزایش یابد.

کد مطلب 1012296

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