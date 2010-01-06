تدوین سند چشم انداز سلامت کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عبدالرضا صباحی شامگاه گذشته در کارگروه سلامت کرمان اظهار داشت: یکی از هوشمندانه ترین اقدامات بهداشتی تعیین شاخصهای معین بهداشتی برای هر منطقه می باشد، که در این زمینه سند چشم انداز سلامت کرمان در دست تهیه و تدوین است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم نظام مدیریت استراتژیک در بخش سلامت تصریح کرد: در همین راستا کمیته های مختلفی در کارگروه سلامت استان تشکیل شده است.

در ادامه استاندار کرمان نیز با اشاره به موفقیت استان کرمان در کنترل آنفلوانزا گفت: در این راستا از همکاری دستگاههای مختلف استفاده شد و که با الگو برداری از این مسئله باید از ظرفیتهای فرابخشی درخصوص ارتقاء سطح شاخصهای سلامت استفاده شود.

حبیب الله دهمرده خاطر نشان کرد: با تدوین سند سلامت استان کرمان می توان در خصوص هدف گذاری سلامت استان با برنامه ریزی عمل کرد.

وی با اشاره به لزوم توجه به بهداشت عشایر نیز افزود: در این زمینه نیز باید برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

دهمرده گفت: در همین راستا باید زیر ساختهای بهداشتی در مناطق مختلف برای خدمات رسانی بهداشتی به عشایر افزایش یابد.

