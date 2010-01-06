2800 میلیارد ریال هزینه تعهدات به بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت شد

خسرو صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تامین اجتماعی استان گیلان در بخش بیمه ای با تحت پوشش داشتن 64 هزار و 200 مستمری بگیر و بیش از 257 هزار و 500 نفر بیمه شده اصلی طی سالجاری منتهی به آذرماه بیش از دو هزار و 800 میلیارد ریال بابت انجام تعهدات خود به مستمری بگیران و بیمه شدگان هزینه کرده است.

وی ادامه داد: پرداخت 1885.5 میلیارد ریال مستمری بازنشستگی و 735.5 میلیارد ریال مستمری از کارافتادگی و بازماندگان در کنار 29.4 میلیارد ریال تعهدات کوتاه مدت شامل؛ انواع کمک هزینه ها و غرامتها و بیش از 30.2 میلیارد ریال درمان و کمکها و بیش از112.2 میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری از عمده ترین هزینه های تعهداتی تامین اجتماعی استان بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همچنین از بهره برداری ساختمان جدید شعبه دو تامین اجتماعی استان اشاره کرد و یاد آورشد: این ساختمان در پنج طبقه و زیربنای سه هزار و 200 مترمربع با 10 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.