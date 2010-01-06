135 هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایلام به کشت گندم اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کشاورزی ایلامی در سال زراعی جاری زودتر از گذشته دانه های جو و گندم را در دل زمینهای خود کاشتند تا سالی پر از امید و نعمت را داشته باشند و در واقع کشت محصولات کشاورزی در استان ایلام آغاز شده است.

وی بیان داشت: سطح زیر کشت گندم امسال 135 هزار هکتار است و پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت 310 هزار تن محصول برداشت شود که در مقایسه با پارسال 90 درصد افزایش نشان می دهد .

این مسئول با اشاره به اینکه سطح زیر کشت سایر محصولات زراعی را 970 هزار هکتار است، گفت: در صورت ادامه بارشها و شرایط مناسب پیش بینی می شود امسال حدود 40 درصد افزایش محصول داشته باشیم.