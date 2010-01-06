135 هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایلام به کشت گندم اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کشاورزی ایلامی در سال زراعی جاری زودتر از گذشته دانه های جو و گندم را در دل زمینهای خود کاشتند تا سالی پر از امید و نعمت را داشته باشند و در واقع کشت محصولات کشاورزی در استان ایلام آغاز شده است.
وی بیان داشت: سطح زیر کشت گندم امسال 135 هزار هکتار است و پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت 310 هزار تن محصول برداشت شود که در مقایسه با پارسال 90 درصد افزایش نشان می دهد.
این مسئول با اشاره به اینکه سطح زیر کشت سایر محصولات زراعی را 970 هزار هکتار است، گفت: در صورت ادامه بارشها و شرایط مناسب پیش بینی می شود امسال حدود 40 درصد افزایش محصول داشته باشیم.
شهبازی یادآور شد: استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است.
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