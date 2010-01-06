الزام دستگاههای اجرایی به تطبیق با استانداردهای ایران کد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیـران عضو کارگروه اجرایی نمودن نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و خدمات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (9) « آییننامه اجرایی نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و خدمات» را اصلاح کردند.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تطبیق فرآیند کاری خود با استانداردهای اطلاعاتی ایران کد، هماهنگی و اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت ضرورت اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نمایند. سایر هزینههای اختصاص کد ملی براساس پیشنهاد مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران و تأیید وزارت بازرگانی تعیین و توسط اشخاص موضوع ماده (3) این آییننامه پرداخت میشود.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این تصویبنامه در تاریخ 5/10/ 1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
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