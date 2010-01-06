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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۰

رهبر کاتولیکها امسال به چهار کشور جهان سفر می‌کند

رهبر کاتولیکها امسال به چهار کشور جهان سفر می‌کند

براساس اعلام واتیکان انتظار می‌رود پاپ بندیکت شانزدهم در طول سال 2010 میلادی به چهار کشور خارجی سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی،  واتیکان تا کنون سفر پاپ به مالت در ماه آوریل، سفر به معبد مریم در فاطیما پرتغال در ماه می، سفر به قبرس در اوایل ماه ژوئن و سفر به بریتانیا در اواسط ماه سپتامبر را اعلام کرده است.

همچنین قرار است پاپ نخستین شورای عمومی کلیساها را که در خاورمیانه برگزار می شود رهبری کرده و چندین سفر زیارتی در ایتالیا داشته باشد.

براساس آخرین ارقامی که از سوی واتیکان منتشر شده طی سال 2009 میلادی حدود 2 میلیون و 243 هزار و 900 نفر در مراسم دعای روزهای یکشنبه یا مراسم نیایش ویژه پاپ در واتیکان شرکت کرده اند.

 

کد مطلب 1012301

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