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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۳

کمیسیون بودجه مجلس خواستار شد/

اجرایی شدن تمام مفاد طرح برداشت مترو از حساب صندوق ذخیره ارزی

اجرایی شدن تمام مفاد طرح برداشت مترو از حساب صندوق ذخیره ارزی

مشاور شهردار تهران در امور مجلس گفت: طرح برداشت مترو از حساب صندوق ذخیره ارزی که از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفته و برگشت خورده بود بار دیگر در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد تاکید و تایید نمایندگان قرار گرفت و هفته آینده بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیرطالبیان اظهارکرد: طرح برداشت مترو از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی پس از آنکه از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت روز یکشنبه بار دیگر در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت اما نمایندگان مجلس بر اجرایی شدن تمام مفاد طرح تاکید کردند و هفته آینده بار دیگر این طرح برای تصویب در صحن علنی مطرح خوهد شد.

وی ادامه داد: پس از مطرح شدن مجدد طرح در صحن علنی مجلس برای بار دوم طرح به شورای نگهبان ارسال می شود و در صورتی که شوراری نگهبان باز با اجرای طرح مخالفت کند نمایندگان طرح را به مجمع تشخیص مصلحت می فرستند.

مشاور شهردار تهران در امور مجلس تصریح کرد: با تاکید نمایندگان مجلس برای تصویب و اجرای طرح برداشت مترو از حساب صندوق ذخیره ارزی دارند امید است که این طرح به زودی مصوب و اجرایی شود.

کد مطلب 1012302

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