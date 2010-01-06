اجرایی شدن تمام مفاد طرح برداشت مترو از حساب صندوق ذخیره ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیرطالبیان اظهارکرد: طرح برداشت مترو از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی پس از آنکه از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت روز یکشنبه بار دیگر در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت اما نمایندگان مجلس بر اجرایی شدن تمام مفاد طرح تاکید کردند و هفته آینده بار دیگر این طرح برای تصویب در صحن علنی مطرح خوهد شد.

وی ادامه داد: پس از مطرح شدن مجدد طرح در صحن علنی مجلس برای بار دوم طرح به شورای نگهبان ارسال می شود و در صورتی که شوراری نگهبان باز با اجرای طرح مخالفت کند نمایندگان طرح را به مجمع تشخیص مصلحت می فرستند.

مشاور شهردار تهران در امور مجلس تصریح کرد: با تاکید نمایندگان مجلس برای تصویب و اجرای طرح برداشت مترو از حساب صندوق ذخیره ارزی دارند امید است که این طرح به زودی مصوب و اجرایی شود.