521 بیمار خاص در قزوین تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند

قاسم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: از این تعداد بیمار تحت پوشش 120 نفر بیمار ام اس، 221 نفر بیمار مزمن کلیوی، 79 نفر بیمار دیالیزی، 65 نفر تالاسمی و 36 نفرهموفیلی هستند.

وی افزود: در استان قزوین یک هزار و146 بیمار خاص شناسایی شده است که از این تعداد 281 بیمار ام اس، 354 نفرمزمن کلیوی، 315 نفر دیالیزی، 138 نفر تالاسمی و 58 نفر نیز هموفیلی هستند.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان قزوین یادآور شد: از مجموع این بیماران 558 نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، 34 نفر تحت پوشش نیروهای مسلح و 33 نفر نیز تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

بهرامی تصریح کرد: هزینه درمان بیماران خاص در بخش بستری 90 درصد و در بخش سرپایی 70 درصد به صورت رایگان است.

وی با بیان اینکه 576 هزار و153 نفردر چهار صندوق کارکنان دولت، سایر اقشار، بستری شهری و روستاییان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند، خاطر نشان کرد: سال گذشته از سوی بیمه خدمات درمانی 144میلیارد و64 میلیون و 62 هزار ریال برای درمان بیماران هزینه شد.

این مقام مسئول تعداد مراکز طرف قرارداد بیمه خدمات درمانی در استان شامل پزشک متخصص، فوق تخصص، پزشک عمومی، دندانپزشک، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی، بیمارستان، درمانگاه، فیزیوتراپی و مراکز جراحی محدود را 528 مرکز اعلام کرد.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان قزوین همچنبن از فعالیت 46 مرکز بهداشتی درمانی روستایی برای ارائه خدمات درمانی به روستاییان خبرداد و اظهارداشت: در این مراکز هم پزشک عمومی و هم ماما حضور دارند که دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی را به بیمه شدگان ارائه می کنند.

وی با اشاره به بیمه ایرانیان هم گفت: در راستای اجرای این طرح تاکنون 20 هزار نفر ازاستان قزوین تحت پوشش قرار گرفته اند که افراد با پرداخت 430 هزار ریال به صورت سالانه از مزایای بیمه خدمات درمانی بهره مند می شوند.