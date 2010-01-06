اختصاص 10 میلیارد ریال برای بازسازی بازار تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود چمنی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع هیئت امنای بازار تبریز اظهار داشت: امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم، دیگر شاهد تکرار آتش سوزی نباشیم و از وقوع حوادث در بازار تبریز پیشگیری کنیم.

وی با اشاره به حادثه تاسف‌بار آتش‌سوزی بازار تبریز تصریح کرد: با لطف و عنایت شخص رئیس جمهور در دور سوم سفر استانی و با پیگیری‌های جدی استاندار، از طریق معاون راهبردی رئیس جمهور و از محل ستاد حوادث، مبلغ یک میلیارد تومان برای بازسازی اختصاص یافته است که امیدواریم با همکاری اهالی بازار، هیئت امنای بازار تبریز و سازمان میراث فرهنگی که نقش نظارتی در بازسازی بازار دارد به همراه دیگر سازمان‌ها، بازسازی بازار تبریز به طور جدی پیگیری شود و بحث ساماندهی بازار تبریز با سرعت بیشتر صورت گیرد.

فرماندار تبریز، ضمن تاکید بر ادامه این جلسات تا حصول به نتیجه نهایی، خواستار تخصصی شدن این نشست‌ها شد تا مشکلات به صورت کارشناسی بررسی و راهکارها احیا شود.

وی افزود: حل مشکلات موجود، ملزم به همکاری صمیمانه خود بازاریان و مسئولان ذی‌ربط است.

فرماندار تبریز، نظارت سازمان‌های مربوطه در ایجاد هرگونه تغییر و تعمیر، برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی را موثر و سازنده خواند.

تراب محمدی، رئیس سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی نیز با بیان وظیفه خطیر سازمان میراث فرهنگی در حفاظت از بناهای تاریخی، بازار تبریز را به عنوان بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده جهان نام برد و افزود: مساحت بازار تبریز در حدود 30 هکتار است که نزدیک به 550 متر مربع شامل 112 مغازه و انبار در آتش سوزی اخیر دچار خسارت شده است.

وی، موافقت سازمان میراث فرهنگی را برای نصب هرگونه شیرآلات لازم در راستای حفاظت بازار تبریز اعلام کرد و خواستار طراحی و تعبیه سیستم حرارتی مرکزی در هفت نقطه از بازار برای تامین گرمایش بازار از طریق سوفاژ شد.

جلیل امیرکاردوست، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تبریز نیز با ارائه گزارشی در مورد اقدامات صورت گرفته گفت: در بررسی‌های انجام یافته، چهار نقطه در بازار تبریز به عنوان محل استقرار تجهیزات و امکانات آتش‌نشانی برای کمک‌رسانی سریع در حداقل زمان در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از تدوین برنامه زمان‌بندی دوره‌های آموزشی بازاریان در 27 گروه برای کلیه صنوف خبر داد که این دوره آموزشی به صورت تئوری و عملی در 20 ساعت برگزار می‌شود.

کاردوست، بررسی تعیین محل استقرار کپسول‌های آتش‌نشانی، بازسازی سیم‌کشی‌های بازار و بررسی کارشناسی 57 نقطه بازار برای نصب شیرهای هیدرانت را از اولویت‌های کاری این سازمان برشمرد.

مرتضی آبدار، شهردار منطقه 8 نیز در این نشست با اشاره به اتمام مراحل پاکسازی محل آتش‌سوزی با همکاری نمایندگان بازار و پیمانکار شهرداری، از تحویل آن به سازمان میراث فرهنگی برای آغاز اقدامات بازسازی و تعمیر خبر داد.

وی بازگشایی بعضی از مسیرهای داخل دالان‌ها، لکه‌گیری و آسفالت، بازسازی و احداث سه ورودی بازار با همکاری سازمان میراث فرهنگی و آتش‌نشانی برای تردد خودروهای آتش نشانی، احداث دفتر ویژه بازاریان برای ارائه تمام خدمات شهرداری در محل بازار را از اقدامات صورت گرفته اعلام کرد.

شهردار منطقه 8، با بیان اینکه تاکنون مبلغ 300 میلیون تومان در حیطه بازار برای کارهای عمرانی هزینه شده است، اعتبار لازم برای احداث ورودی چهارم بازار را 200 میلیون تومان عنوان کرد و آمادگی خود را برای همکاری در ساماندهی بازار تبریز و حل معضلات ترافیکی با ایجاد بارانداز بازار بیان داشت.

علی‌اکبر برقی‌مقدم، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز در این نشست گفت: اضافه شدن تعداد مشترکان برق، تا 9 هزار مشترک را که باعث بالا رفتن آمپراژ برق شده، یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه در دور دوم سفر ریاست جمهوری، مبلغ 5 میلیارد تومان برای این موضوع مصوب شده، مبلغ جذب شده را فقط 500 میلیون تومان اعلام کرد.

برقی‌مقدم، همچنین خواستار پیگیری جذب اعتبارات مصوب توسط مسئولان استان برای اقدامات بعدی شد.

چندی پیش راسته "ایکی قاپیلار" بازار تبریز دچار حریق شد و کاملا در آتش سوخت.