سرمربی تیم جوانان رئیس هیئت بسکتبال اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادقزاده در حالی به عنوان رئیس جدید هیئت بسکتبال استان اصفهان انتخاب شد که در حال حاضر به عنوان سرمربی هدایت تیم جوانان را هم بر عهده دارد. ضمن اینکه وی یکی از مربیان تیم ملی بسکتبال کشورمان برای حضور در بازیهای المپیک 2008 پکن نیز بود.
صادقزاده در مجمع انتخابات هیئت بسکتبال استان اصفهان که عصر روز گذشته (سه شنبه) برگزار شد 17 رای از 19 رای ماخوذه را به خود اختصاص داد و توانست در حضور سه نامزد دیگر احراز پست ریاست هیئت بسکتبال استان اصفهان، اداره این هیئت را بر عهده بگیرد.
شهامتنژاد، محتشم و شبانگیز دیگر کاندیداهای ریاست هیئت بسکتبال استان اصفهان بودند.
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