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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

با 17 رای موافق/

سرمربی تیم جوانان رئیس هیئت بسکتبال اصفهان شد

سرمربی تیم جوانان رئیس هیئت بسکتبال اصفهان شد

محسن صادق‎اده در مجمع انتخابات رئیس هیئت بسکتبال استان اصفهان با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق‎زاده در حالی به عنوان رئیس جدید هیئت بسکتبال استان اصفهان انتخاب شد که در حال حاضر به عنوان سرمربی هدایت تیم جوانان را هم بر عهده دارد. ضمن اینکه وی یکی از مربیان تیم ملی بسکتبال کشورمان برای حضور در بازی‎های المپیک 2008 پکن نیز بود.

صادق‎زاده در مجمع انتخابات هیئت بسکتبال استان اصفهان که عصر روز گذشته (سه شنبه) برگزار شد 17 رای از 19 رای ماخوذه را به خود اختصاص داد و توانست در حضور سه نامزد دیگر احراز پست ریاست هیئت بسکتبال استان اصفهان، اداره این هیئت را بر عهده بگیرد.

شهامت‏نژاد، محتشم و شب‎انگیز دیگر کاندیداهای ریاست هیئت بسکتبال استان اصفهان بودند.

کد مطلب 1012305

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