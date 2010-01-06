تغییر ساختار حوزه دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و دانشگاهها

دکتر فرحناز ترکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس قانون خدمات کشوری لازم است تغییراتی در حوزه دانشجویی و فرهنگی داده شود.

وی اضافه کرد: البته با توجه به نوع فعالیت ما تفاوت قابل ملاحظه ای در پست ها نخواهیم داشت و مشکلات ساختاری برای ما محدودیت ایجاد نمی کند.

ترکستانی اضافه کرد: نیروی انسانی اعم از نیروهای قراردادی و فعالیت های پروژه ای کار ما را به پیش می برد و در واقع در حال حاضر مشکل بودجه و نیروی انسانی مطرح نیست.

وی در خصوص تغییرات ساختار حوزه دانشجویی و فرهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: این ساختار در دانشگاههای علوم پزشکی نیز تغییر می کند اما فعلاً تغییرات در سطح وزارتخانه انجام می گیرد.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت اضافه کرد: بر اساس این قانون تعریف جدیدی از معاونت ها ارائه می شود و در نهایت ساختار نهایی می شود.