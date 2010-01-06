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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۴

ترکستانی به مهر خبر داد:

تغییر ساختار حوزه دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و دانشگاهها

تغییر ساختار حوزه دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و دانشگاهها

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از تغییر ساختار این حوزه در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: در حال حاضر تغییرات در سطح وزارتخانه صورت می گیرد و پس از آن در دانشگاهها ایجاد می شود.

دکتر فرحناز ترکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس قانون خدمات کشوری لازم است تغییراتی در حوزه دانشجویی و فرهنگی داده شود.

وی اضافه کرد: البته با توجه به نوع فعالیت ما تفاوت قابل ملاحظه ای در پست ها نخواهیم داشت و مشکلات ساختاری برای ما محدودیت ایجاد نمی کند.

ترکستانی اضافه کرد: نیروی انسانی اعم از نیروهای قراردادی و فعالیت های پروژه ای کار ما را به پیش می برد و در واقع در حال حاضر مشکل بودجه و نیروی انسانی مطرح نیست.

وی در خصوص تغییرات ساختار حوزه دانشجویی و فرهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: این ساختار در دانشگاههای علوم پزشکی نیز تغییر می کند اما فعلاً تغییرات در سطح وزارتخانه انجام می گیرد.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت اضافه کرد: بر اساس این قانون تعریف جدیدی از معاونت ها ارائه می شود و در نهایت ساختار نهایی می شود.

کد مطلب 1012306

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