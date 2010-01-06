وزرای منتخب دولت در شورای عالی اداری تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب دولت و در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده قانون مدیریت خدمات کشوری در تشکیل شورای عالی اداری، وزریران کشور، دادگستری و تعاون به عنوان وزرای منتخب هیات وزیران در شورای عالی اداری تعیین شدند.

بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری باید به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور، اصلاح ساختار تشکیلاتی و نظام‌های استخدامی، ‌مدیریت منابع انسانی و رفع فساد و تبعیض و دیوان‌سالاری در نظام اداری تشکیل شود.

اعضای شورای عالی اداری شامل رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و 3 نفر از وزرای بخش‌های دیگر به انتخاب هیات وزیران، وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط، دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور، دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر می‌باشد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در همین راستا دولت به منظور فراهم کردن مقدمات تشکیل جلسات شورای عالی اداری، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور وزیران کشور، دادگستری وتعاون را به عنوان وزرای منتخب هیئت وزیران در شورای عالی اداری تعیین کرد.

این مصوبه در تاریخ 15/10/1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.