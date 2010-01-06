به هر قیمتی به دنبال قهرمانی نباشید/ لغو دیدارهای ناآرام

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشحون در نامه خود که خطاب به مدیران کل تربیت بدنی استان‌ها، روسای هیئت بسکتبال استان‌ها، مدیران 10 باشگاهی که در رقابت‌های لیگ برتر سال 88 تیمداری می کنند و سرپرستان و مربیان این تیم‌ها یادآور شده است که نباید به هر قیمتی به دنبال موفقیت و قهرمانی بود.

متن کامل نامه رئیس فدراسیون بسکتبال به شرح زیر است:

" آرزو دارم همچنان استوار و توانمند در راستای گسترش و رسیدن به قله‎های رفیع قهرمانی باشید اما نه به هر قیمت.

متاسفانه طی هفته‎های اخیر در مسابقات لیگ برتر کشور شاهد رفتارهای غیرورزشی و غیراخلاقی توسط تعدادی تماشاگرنما بودیم که حاصل آن اثر بسیار منفی در روحیه مربیان، بازیکنان و زحمتکشان این ورزش دانشگاهی بوده است.

با در نظر گرفتن تمام جهات، بدینوسیله اعلام می‎دارد باشگاهی که نتواند محیط مسابقه را با آرامش و متانت هرچه بیشتر و بهتر جهت برگزاری مسابقات لیگ برتر و حتی دسته اول کشور بصورت منصفانه اداره کند، ناظرین و نمایندگان تام الاختیار فدراسیون موظف هستند که به محض مشاهده اینگونه رفتارها بلافاصله بازی را متوقف یا تعطیل کنند. ضمن اینکه در اولین فرصت کمیته انضباطی فدراسیون با حضور نمایندگان سازمان تربیت بدنی، اداره بازرسی و حقوقی تشکیل و در مورد نتیجه بازی تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ خواهد شد. بدیهی است حکم کمیته انضباطی لازم الاجرا خواهد بود."