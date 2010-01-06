ارائه پرونده تخطی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از قوانین به دادگاه

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: روز گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد سازمان تامین اجتماعی و مشکلات و تخلفات این سازمان صحبت و بررسی شد و در نهایت تصمیم براین گرفته شد که علی ذبیحی مدیرعامل این سازمان را به دادگاه معرفی کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: تخطی های سازمان تامین اجتماعی مدتی قبل به دیوان محاسبات کشور اعلام شد و بر این اساس روز سه شنبه مدیرعامل این سازمان را به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت کردیم.

زمانی با اشاره به اینکه توضیحات ذبیحی برای نمایندگان قانع کننده نبود گفت: صحبتهای مدیرعامل تامین اجتماعی در مورد عدم اجرای مصوبات مجلس و تخطی های صورت گرفته کافی نبود بنابراین تصمیم گرفته شد که پرونده وی برای بررسی به دادگاه قضایی ارسال شود.