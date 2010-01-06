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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

زمانی به مهر خبر داد:

ارائه پرونده تخطی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از قوانین به دادگاه

ارائه پرونده تخطی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از قوانین به دادگاه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل عدم اجرای مصوبات مجلس تصمیم گرفته شد که پرونده علی ذبیحی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به دادگاه ارسال شود.

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: روز گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد سازمان تامین اجتماعی و مشکلات و تخلفات این سازمان صحبت و بررسی شد و در نهایت تصمیم براین گرفته شد که علی ذبیحی مدیرعامل این سازمان را به دادگاه معرفی کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: تخطی های سازمان تامین اجتماعی مدتی قبل به دیوان محاسبات کشور اعلام شد و بر این اساس روز سه شنبه  مدیرعامل این سازمان را به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت کردیم.

زمانی با اشاره به اینکه توضیحات ذبیحی برای نمایندگان قانع کننده نبود گفت: صحبتهای مدیرعامل تامین اجتماعی در مورد عدم اجرای مصوبات مجلس و تخطی های صورت گرفته کافی نبود بنابراین تصمیم گرفته شد که پرونده وی برای بررسی به دادگاه قضایی ارسال شود.

کد مطلب 1012311

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