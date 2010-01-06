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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

اکران "هر شب تنهایی" با هفت سینما از امروز شروع شد

اکران "هر شب تنهایی" با هفت سینما از امروز شروع شد

اکران عمومی فیلم سینمایی "هرشب تنهایی" به کارگردانی رسول صدرعاملی از امروز با هفت سینما در تهران شروع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از امروز در سینماهای عصر جدید، فرهنگ، ایران، پردیس ملت، پردیس زندگی، اریکه ایرانیان و آزادی روی پرده می رود. پخش "هر شب تنهایی" برعهده فیلمیران است.

"هر شب تنهایی" با بازی لیلا حاتمی و حامد بهداد پارسال در بخش خارج از مسابقه جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر روی پرده رفت. این فیلم داستان زنی است که با همسرش به مشهد مقدس سفر می‌کند و به دنبال رفع مشکلاتش است. 

رسول صدرعاملی فیلم‌های سینمایی "دیشب باباتو دیدم آیدا"، "من ترانه 15 سال دارم"، "پائیزان"، "شب" و "دختری با کفش‌های کتانی" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1012312

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