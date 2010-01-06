هتاکی به آیت الله سیستانی توهین به تمامی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، جلال طالبانی روز گذشته در پیامی به عبدالله بن عبدالعزیز وی را به عدم هتاکی علیه آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق تشویق کرد.

طالبانی اظهار داشت: هتاکی اخیر برخی به برادران دینی و ملی شیعه عراق بذر کینه و دشمنی را در دل ها می کارد و این بدترین اثر و پیامد را در پی خواهد داشت.

رئیس جمهور عراق در ادامه تصریح کرد: آیت الله سیستانی علاوه بر اینکه یکی از مراجع بزرگ شیعه و نماد و الگوی دعوت به تسامح، الفت و برادری به شمار می رود نقش حائز اهمیتی را در خاموش کردن آتش فتنه در عراق ایفا کرده است.

وی خاطرنشان کرد که چنین هتاکی هایی توهین به تمامی عراق محسوب و منجر به از بین رفتن برادری اسلامی می شود.

طالبانی در پایان، پادشاه عربستان سعودی را تشویق کرد که فتوا و خطبه های برادران سعودی در راستای وحدت مسلمانان و ترغیب به گفتگو و یافتن راه های الفت و همزیستی مسالمت آمیز باشد.

خاطرنشان می شود "محمد العریفی" از شخصیت های فرقه وهابی عربستان سعودی در خطبه نماز جمعه اخیرش در مسجد "البواردی" در ریاض با عنوان "داستان حوثی ها" با گستاخی هر چه تمام تر، اظهارات وقیحانه ای را بر ضد آیت الله سیستانی بر زبان راند و بار دیگر پیروان مذهب شیعه اثنی عشری را تکفیر کرد.

وی درخواست برخی طرفها از آیت الله سیستانی را برای میانجیگری به منظور حل بحران داخلی یمن به تمسخر گرفت و مرجع عالیقدر تشیع در عراق را با الفاظ و القاب زشت و زننده مورد خطاب قرار داد تا بار دیگر عمق کینه و خصومت فرقه وهابی با مکتب اهل بیت(ع) و پیروان آن را نشان دهد.