تیم پیکان مهره های بسیار خوبی دارد

سیامک امیر تیموری در گفگتو با خبرنگار مهر در کرمان درباره بازیهای هفته تیم برق با پیکان تهران در چارچوب لیگ برتر والیبال کشور گفت: بازی بسیار سختی برای ماست چرا که پیکان جزء تیمهای تک باختی است و برای ما دردسرساز خواهد شد.

امیرتیموری افزود: مجموعه برق کرمان در تمریناتی که داشتیم روی نقاط ضعف و قوت تیم کار کردیم اما روز گذشته را بنا به صلاحدید سرمربی خارجی مان بیشتر درحد ریکاوری کار کردیم.

مربی تیم برق افزود: باید در بازی امروز سرویسهای خوب بزنیم و زمانی که امیر حسینی پاسور است حداکثر استفاده را از دفاع و دریافتها داشته باشیم.

وی گفت: باتوجه به چهار سی دی بازی که از پیکان دیدیم و آنالیز کردیم بعضی نقاط ضعف و قوتی دارد که به بچه ها گوشزد شد، امیدوارم حداقل اگر نتوانیم بازی را ببریم بازی زیبایی را به تماشاگران کرمانی هدیه کنیم.

امیرتیموری اضافه کرد: باید بازی ترکیبی در برنامه باشد و اگر توان بازیکنان تیم بالاتر از 100 باشد به نتیجه خواهیم رسید در غیر اینصورت پیکان با مهره های خوبی که دارد می تواند برنده شود.

وی خاطر نشان کرد: تیم پیکان مربی بسیار خوبی دارد که حتی در سطح ملی با تیم پاکستان کار کرده و پنج بازیکن آنها محمد کاظم، موسوی، داوودی و اکبری و حسینی جز بهترینهای آسیا هستند.

تیموری گفت: اگر دفاع پیکان را باز نکنیم به مشکل می خوریم امیدواریم با توجه به تبلیغات خوبی که درباره بازی شده با حضور خوب تماشاگرانمان بتوانیم برنده بازی باشیم.

عصر چهارشنبه تیمهای برق کرمان و پیکان تهران در چاچوب لیگ برتر والیبال کشور به دیدار هم می روند.