40 میلیارد ریال برای اصلاح نقاط حادثه خیز ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عزیز فیلی عصر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر کل راه و ترابری و سازمان حمل و نقل و پایانه های ایلام گفت: امسال دو هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح نقاط حادثه خیز کشور اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: از این میزان 40 میلیارد یال به استان ایلام اختصاص یافته است.

این مسئول یادآور شد: این میزان اعتبار صرف شش طرح رفع نقاط حادثه خیز در محورهای ارتباطی مختلف استان ایلام می شود.

معاون راهداری و هماهنگی امور استانهای وزارت راه و ترابری نیز گفت: استان ایلام نیز به تناسب دیگر مناطق کشور با توجه به ظرفیتی که ناشی از تردد زوار عتبات عالیات دارد، اکنون طرحهای مختلفی در حوزه راه و ترابری آن به اتمام رسیده یا در دست انجام است.

عبدالهاشم حسن نیا گفت: اکنون محور ارتباطی ایلام - حمیل کرمانشاه، تونل ایلام - ایوان و فرودگاه ایلام آماده بهره برداری رسمی است که در آینده نزدیک با حضور مسوولان کشوری افتتاح خواهند شد.

در ادامه این آیین رضا سلیمانی و فیض الله جوادیان به ترتیب به عنوان مدیران کل راه و ترابری و سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ایلام معرفی شدند.