به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری فرانسه، خوزه مورینیو در پاسخ به این پرسش که این بازیکن 33 ساله چقدر بخت ادامه حضور در اینتر را دارد، اظهار داشت: فکر می کنم او شانس خیلی کمی برای ماندن داشته باشد.

پیش تر، روزنامه تایمز از پیوستن پاتریک ویه‌را به تیم فوتبال منچسترسیتی انگلیس خبر داده بود. این در حالی است که تیم المپیک لیون فرانسه هم برای به خدمت گرفتن این بازیکن ابراز تمایل کرده است.

روبرتو مانچینی، مربی حال حاضر سیتی که پیش از این مربیگری اینتر را بر عهده داشته از علاقمندی خود برای به خدمت گرفتن بازیکن پیشین آرسنال خبر داده است.