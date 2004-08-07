گروگانگيري اهرم فشاري است كه آمريكا براي اعزام نيروهاي اسلامي به عراق بكارگرفته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، شيخ جابر الخفاجي روزگذشته درخطبه هاي نمازجمعه شهركوفه درجمع شماري از نمازگزاران عراقي گفت: غازي عجيل الياوررئيس جمهوري موقت عراق گفته است آمريكا شريك ماست اما من مي گويم آمريكا دشمن ماست .

وي گفت : بازگرداندن حكم اعدام به شهربعقوبه برضد مردم عراق خواهد بود بنابراين انسان درنظر آمريكا كساني هستند كه طرفداران آنها مي باشند. آنها فراموش كردند كه چگونه با زندانيان عراقي رفتاركرده اند. آنها فراموش كرده اند كه هرروز مردم اين كشور را به خاك و خون مي كشند.

الخفاجي اظهارداشت : حضورنيروهاي آمريكايي در عراق براي حمايت ازعراق نيست دربرابر تروريسم نيست بلكه حضور آمريكا براي حمايت از تروريسم است .

وي گفت : من از موضعگيري مردم آمريكا درقبال مردم عراق تعجب مي كنم ، آنها به حوادث و آنچه كه درعراق روي مي دهد خوشحال و راضي هستند و از سرنوشت عراق سخن مي گويند گويا عراق مرجع ديني ندارد.

در همين حال مقتدي صدراز جامعه بين المللي كه خواهان دفاع از صدام رئيس جمهوري سابق هستند، خواست به جاي دفاع ازديكتاتور عراق از مردم اين كشوردفاع كنند .

صدراقدام آمريكا براي هرگونه حمله به هركشوراسلامي خصوصا همسايگان عراق را رد كرد ودرهمان حال هشدار داد: در صورتي كه چنين رويدادي رخ دهد ما اين را هرگزنمي پذيريم .

وي ضمن درخواست از كويت براي اخراج اشغالگران ازخاك اين كشورگفت:ما اين آمادگي راداريم كه ازمنافع كشورمان براي بيرون راندن تروريستها دفاع كنيم.

اين روحاني جوان عراقي با اشاره به گروگانگيري درعراق تاكيد كرد :گروگانگيري اهرم فشاري است كه آمريكا براي اعزام نيروهاي اسلامي به كشورعراق بكارگرفته است وتنها اشغالگران ازاين موضوع به نفع خود بهره برداري مي كنند.