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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۱۱

نظارت بازرسان قزوین موجب کاهش هزینه های میلیاردی یک مناقصه شد

نظارت بازرسان قزوین موجب کاهش هزینه های میلیاردی یک مناقصه شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر کل بازرسی استان قزوین گفت: با نظارت سازمان بازرسی استان قزوین و تجدید یک مناقصه، هزینه یک پروژه بیش از یک میلیارد ریال کاهش یافت.

محمدحسین یزدان پناه مدیر کل بازرسی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین گفت: در جریان نظارت بر فرآیند مناقصه در یکی از دستگاههای اجرایی استان قزوین مشخص شد قوانین و مقررات مناقصه درآن رعایت نشده است.

وی افزود: با اعزام بازرس برای دادن تذکر، مناقصه مذکور پس از بازگشایی پاکتهای شرکت کنندگان توسط کمیسیون مناقصه باطل شد.

یزدان پناه یادآورشد: در فرآیند تجدید شده پس از بازگشایی پاکت های قبلی مشاهده شد مبلغ یک میلیارد و 790 میلیون ریال نسبت به فرآیند قبلی کمتر پیشنهاد شده است که تذکر بازرسی استان موجب کاهش هزینه ها و صرفه جویی در اجرای کار شد.

مدیر کل بازرسی استان تصریح کرد: در صورت استفاده از راهنمایی و مشاوره تخصصی و قانونی بازرسان می توان ضمن اجرای کامل قانون و جلوگیری از تخلف زمینه کاهش هزینه و بروز مشکلات بعدی در دستگاههای اجرایی را فراهم کرد.

کد مطلب 1012321

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