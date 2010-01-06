به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین بلندی در مراسم افتتاح ساختمان جدید واحد استانی این دانشگاه در اصفهان افزود: دانشجویان کارآفرین می توانند با کسب تجارب مفید در دانشگاه جامع علمی کاربردی به کارآفرینی برای سایر دانشجویان کمک کنند.

وی با بیان اینکه تمام تلاشها باید به سمت خودکفایی کشور معطوف شود، اظهار داشت: 21 هزار دانشجو در 34 مرکز علمی کاربردی در استان اصفهان مشغول به تحصیل هستند و روند فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی در چند سال گذشته حاکی از پیشرفت بوده است.

بلندی با بیان اینکه 84 درصد نظام آموزشی در 43 کشور دنیا نظام آموزشی علمی و کاربردی است، اظهار داشت: همچنین 81 درصد نظام آموزشی این کشورها نظام آموزشی علمی کاربردی، مقاطع کاردانی و بالاتر است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه تا سال 1393 باید 6 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود، ادامه داد: برای ایجاد هر فرصت شغلی 50 میلیون تومان اعتبار نیاز است پس برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی میلیاردها تومان اعتبار لازم است.

وی با اشاره به افزایش تعداد دانشجویان و مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی، اظهار داشت: در مدت 4 سال تعداد دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی از 78 هزار دانشجو به 400 هزار دانشجو و از 4 هزار مدرس به 20 هزار مدرس افزایش یافته است.

بلندی افزود: نیمی از 625 مرکز آموزشی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در سراسر کشور خصوصی بوده و برخی از مراکز نیز در کنار خط تولید کارخانه ها به آموزش دانشجویان مشغول هستند.