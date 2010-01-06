چه کسانی ترمز "ای بی اس" را کشیدند

روایت ساده از یک اتفاق

هوا چند روزی به قدری خوب بود که فکر نمی کرد در راه بازگشت به منزل ماشینش مشکلی برایش به وجود آورد و البته با شروع بارش برف هم در ظاهر مشکلی برای ماشین به نظر نمی رسید. بدلیل اینکه بخش عمده ای از مسیر محل کار تا منزل بزگراه بود با خیالی آسوده سوئیچ را در استارت ماشین پیچاند و امیدوار بود که کمتر از نیم ساعت گرمای دلنشین شومینه را با حضور زن و فرزند احساس کند ولی ...

هنوز مسافت زیادی را در بزرگراه طی نکرده بود که از دور چراغهای چشمک زن خودروهای جلوی او از توقف ناگهانی و همچنین آغاز یک ترافیک عصرگاهی آگاه کرد و ناچار با دلخوری پایش را به پدال میانی ماشین فشار داد ولی به خاطر لغزندگی جاده هرچه فشار بیشتر می شد خودرو بیشتر منحرف شده و به یک باره متوجه شد که به صورت عمودی در خط میانی بزرگراه متوقف شده است. تا آمد به خود بجنبد خودرویی دیگر با مشخصات خودرو خودش محکم او را مورد اصابت قرار داد ولی این تازه ابتدای کار بود زیرا اغلب خودروهای آن مسیر لغزیده و یکی با شدت بیشتر و یکی دیگر با شدت کمتر با جلویی خود برخورد میکرد . فقط چند خودرو از نوع خودرو های جدید توانستند خود را متوقف کرده و از ادامه این روند جلوگیری کنند . بله آنها ترمزهای متفاوتی داشته و در این شرایط توانسته بودند بدین واسطه به موقع متوقف شده و در عین حال منحرف هم نشوند.

از پدال میانی زیر پای راننده تا چرخ های خودرو قطعات چندان زیادی وجود ندارد ولیکن همین چند قطعه می تواند تکلیف کل خودرو را روشن کند. این در زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که چرخها باید در مسافتی کوتاه و جاده ای کم اصطکاک متوقف شوند و اگر نه خودرو به همراه سرنشینش دچار حادثه ای غیر قابل جبران می شود.اگر ترمز خوب عمل نکند چرخها به یک باره قفل کرده و بر سطح جاده می لغزد.

حال ممکن است این لغزش با انحراف همراه بوده و خط بیشتری را در پی داشته باشد و یا در مسیری مستقیم و مسطح اتفاق افتاده و خروج خودرو از کنترل حادثه آفرین نشود. به هر تقدیر آنچیزی که مهم است این که راننده همواره باید بر مرکب خود تسلط داشته و به هر میزان که این تسلط بیشتر باشد احتمال تصادفات کاهش می یابد.

ترمز "ای بی اس" چیست

ترمز ای بی اس با عملکرد ضربه ای و به صورت متناوب از قفل کردن ترمز جلوگیری کرده و در مدت زمان کوتاهی بدون اینکه راننده احساس خاصی از این تناوب ضربه داشته باشد ، خودرو را بتدریج متوقف می کند. این تناوب ضربه ها موجب کاهش تدریجی سرعت و در عین حال عدم لغزش در جاده های کم اصطکاک می شود.

از سوی دیگر اطمینان خاطری برای راننده ایجاد می کند که در هنگام وقوع حادثه ای در مسافت کوتاه می تواند به موقع خودرو را متوقف کند.

نحوه عملکرد سیستم های ABS با وجود الگوریتم های متفاوتی که برای آن تعریف شده ، بسیار ساده و ابتدایی است. چناچه شما خودروی خود را که از سیستم ABS استفاده نمی کند، به جای توقف ناگهانی، با فشار چندین بار پا روی پدال ترمز متوقف کنید، همان کار ترمزهای ضد قفل را انجام داده اید با این تفاوت که در یک سیستم ای بی اس تمامی این کارها خودکار صورت می گیرد. در برخی از این سیستمها این چرخه تا 15 بار در هر ثانیه تکرار می شود.

سیستم ترمز ای بی اِس ABS یکی ازبهترین راهها برای ایمن ساختن ترمز وسایل نقلیه موتوری با سیستمهای ترمز هیدرولیک است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ترمز ای بی اس لازمه تولید و ورود خودرو به شمار رفته و خودروهای فاقد این سیستم اجازه تردد در جاده ها و سطح شهر را ندارند.



ترمز ای بی اس دستگاهی الکترونیکی است که در هنگام ترمزگیری با کنترل فشار (قطع و وصل کردن فشار) هیدرولیک در کسری از ثانیه ارتباط لِنت را با دیسک یا کاسه برقرار و قطع می‌کند. تکرار سریع و مداوم این عمل باعث از میان رفتن حالت بلوکه کردن یا قفل کردن ترمزها می‌شود.

مایه تعجب است که برخی خودرو سازان حتی از نصب ABS بر روی خودروهای تولیدی اتحادیه اروپا از سال 2012 و یا افزایش تلفات تصادفات رانندگی بر اثر نصب ترمز ضد قفل خبر داده اند!



این نوع از ترمز سالهای اخیر وارد بازار خودرو ایرانی شده و پس از نصب آن بر روی چند نوع از خودروهای داخلی به عنوان مزیت آنان در قیمت گذاری تعیین می شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ترمز ای بی اس لازمه تولید و ورود خودرو به شمار رفته و خودروهای فاقد این سیستم اجازه تردد در جاده ها و سطح شهر را ندارند. در عین حال مایه تعجب است که برخی خودرو سازان حتی از نصب ABS بر روی خودروهای تولیدی اتحادیه اروپا از سال 2012 و یا افزایش تلفات تصادفات رانندگی بر اثر نصب ترمز ضد قفل خبر داده اند!

"ای بی اس" در خودروهای داخلی

به تازگی و در نخستین مرحله پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در این باره محدودیت قائل شد و خواستار عدم شماره گذاری خودروهای فاقد ترمز ای بی اس شد تا تولید خودرو ایران به استاندارهای بین المللی نزدیک شود تا اگر چه مهمترین علت آمار تلفات در تصادفات خطای انسانی است ، اما لااقل از این طریق سهم نقص فنی سیستم ترمزها در تلفات به حداقل ممکن برسد. ولی با مذاکرات صورت گرفته با تولید کنندگان خودرو این اقدام به اسفند ماه سال جاری موکول شد .

این اقدام همچنین بر اساس مصوبه دولت انجام شد که قرار بود کلیه خودرو سازان داخلی تا اردیبهشت 87 تولیدات خود را به ترمز ضد قفل مجهز کنند.

علایرغم مصوبه قانونی فوق ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از توافق کلی برای نصب ترمز ضد قفل بر روی خودروها با تولیدکنندگان خبر داده و گفته است که بر اساس این توافق همه خودروهای داخلی تا اسفند سال 89 با درصدهای متفاوتی به ترمز ضد قفل تجهیز می‌شوند.

این درحالی‌است که پیش از این از سوی مسئولان ایران خودرو اعلام شده بود دو خودرو وانت پیکان و روا قابلیت نصب ترمز ضد قفل را ندارند.

سردار اسکندر مومنی اعلام کرده است که هدف پلیس از پیگیری این موضوع ایمنی خودروها و سلامت مردم بود و پلیس تلاش کرد تا مصوبه دولت را علیرغم مشکلات فراوان به سرانجام برساند.

سردار مومنی در همین حال با تأکید بر این‌که اقدام بعدی پلیس زمانبندی برای نصب کیسه هوا و دیگر تجهیزات لازم برای خودروهاست، افزوده است:از مزایای سیستم ترمز ضد قفل کاهش مسافت برای توقف، کاهش فرسایش لاستیک‌ها و جلوگیری از انحراف خودروها به هنگام ترمز است.

کاهش تلفات جاده‌ای

یکی از آمارهای نگران کننده در کشور ما آمار تصادفات جاده ای است که ذهن بسیاری از مسئولان دولتی را به خود مشغول کرده است . در حجم قابل توجهی از تصادفات جاده ای راننده مقصر اصلی حادثه به شمار رفته و در نهایت به این نکته توجه نمی شود که سهم عوامل فنی در جلوگیری از اشتباه راننده چقدر است .

وقتی سخن از نقش سرعت به عنوان بیشترین عامل در تصادفات جاده ای به میان می آید به قطع و یقین اهمیت ترمز نیز قابل توجه است زیرا اگر راننده ای بتواند به موقع خودرو خود را تحت کنترل درآورد برخورد محدودتر شده و بخش عمده ای از تصادفات جاده ای کاهش می یابد.

در شرایطی که تصادفات در فصل بارش نزولات جوی افزایش می یابد نشان از کاهش کنترل راننده بر خودرو در هنگام لغزندگی جاده و همچنین قفل ترمز و انحراف ناشی از آن است؛ بنابراین نمی توان تنها به ظاهر قضیه توجه کرده و اشتباهات فردی را عامل مرگ میر جاده ای دانست بلکه افزایش امکانات وسیله نقلیه در کاهش تلفات جاده ای کاملا موثر بوده و نمی توان با پیشرفت روز افزون صنعت خودرو سازی غافل از آن بوده و همه تقصیرات را به عهده فرد، جاده و راننده گذاشت.

در این باره نیز فرمانده پلیس راه کشور گفته است سالانه بیش از سه هزار نفر به علت نقص فنی خودروها در کشور جان خود را از دست می دهند.

سرهنگ علیرضا اسماعیلی افزوده است: بر اساس گزارشات کارشناسان پلیس راهنمائی و رانندگی کشور علت 13 درصد تصادفات منجر به فوت در ایران مربوط به نقص فنی خودروهاست.

این مقام ارشد در نیروی انتظامی ادامه داد: نقص فنی خودروهای تولید شده در ایران که باعث به وجود آمدن حوادث رانندگی می شود مدتهاست که از سوی پلیس به شرکتهای خودروساز اعلام شده تا برای رفع آن اقدامی اساسی صورت گیرد.

به گزارش مهر ، فرمانده پلیس راه کشور اخیرا با اشاره به کیفیت خودروهای تولید داخل گفته است: خودروهای تولید داخل نه تنها از کیفیت و ایمنی مناسب برخوردار نیستند بلکه قیمت آنها در مقابل کیفیت خودرو بسیار بالاست و این معضل ناشی از دولتی بودن شرکتهای خودروساز در ایران است.

سخن آخر

شاید بسیاری از رانندگان خودروها در مواقع لازم وقتی پای خود را به روی پدال ترمز فشار می دهند از این اطمینان دارند که خودرو تا محل مورد نظر آنها متوقف می شود ولی باید به خاطر داشت که حتی اگر یک مورد از این هزاران مورد فشاری که بر پدال ترمز داده می شود به موقع عمل نکرده و یا به دلیل عوامل جوی و جاده ای تا محل مورد نظر متوقف نشود ممکن است که حادثه ای سخت را بیآفریند که آخرین تجربه زندگی و حیات یک هموطن محسوب می شود؛ لذا جدیت متولیان امر در این زمینه به حیات شهروندان بستگی داشته و نیازمند حساسیت بیشتر در این باره در آینده است.

در عین حال اگر چه خودروسازان داخلی مصوبه دولت مبنی بر تجهیز کلیه خودروهای تولید داخل به ترمز ABS تا اردیبهشت 87 را غیر کارشناسانه و نا منطبق با شرایط بازار می دانند ، اما قطعا مصوبه مذکور از سوی هیئت وزیران نیز نمی تواند بدون ارزیابی های فنی و کارشناسانه صورت گرفته باشد.

در حالی که خودروسازان بخش خصوصی و نیز خودروسازی چون سایپا تمام تعهدات خود را در این زمینه پذیرفته اند ، تاخیر 15 ماهه یک خودروساز توانمند دیگر کشور نمی تواند چندان پذیرفتنی باشد.



در چالشی که اخیرا میان یک خودرو ساز داخلی با پلیس راهنمایی و رانندگی بر سر ترمز ضد قفل ایجاد شد ، واقعیت این است که اگر خودرو ساز منفعتی مادی بر اساس شرایط بازار فروش یا کنترل هزینه های تولید خود را در نظر داشته است ، پلیس نفعی جز بالابردن استانداردهای ایمنی خودروها و نیز کاهش تلفات ناشی از نقص فنی خودروهای شهروندان نداشته است. و البته این موضوع به معنی این هم نیست که تمام سهم تلفات تصادفات را به گردن خودرو سازان بیندازیم.

در حالی که خودروسازان بخش خصوصی و نیز خودروسازی چون سایپا تمام تعهدات خود را در این زمینه پذیرفته اند ، تاخیر 15 ماهه یک خودروساز توانمند دیگر کشور نمی تواند چندان پذیرفتنی باشد. گو اینکه بروز شایعاتی مبنی بر اختلاف نظر یکی از مسئولان ارشد اجرایی کشور با یکی از وزیران کابینه می تواند شائبه ها در این زمینه را که مستقیما با جان و مال مردم سرو کار دارد ، افزایش دهد. لذا پیش گیری از این شایعات با شفافیت در اطلاع رسانی و همچنین انجام صحیح و هر چه سریعتر تکالیف قانونی همانند سایر خودرو سازان در این زمینه ضروری است.