  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رسیدگی به مشکلات مددجویان کمیته امداد توسط مجلس

رسیدگی به مشکلات مددجویان کمیته امداد توسط مجلس

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به اینکه مددجویان کمیته امداد دارای مشکلات زیادی هستند به همین دلیل مجلس به این امر رسیدگی می کند.

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکی از اقدامات کمیسیون اجتماعی رسیدگی به موارد و موضوعات سازمانها و دستگاههای مرتبط با این کمیسیون است و در راستای این امر مدیران و مسئولان دستگاهها برای ارائه توضیحات به کمیسیون دعوت می شوند.

براساس آمار کمیته امداد در حال حاضر حدود 4 و نیم میلیون مددجو تحت پوشش این نهاد بوده و از خدمات و حمایتهای کمیته امداد بهره مند می شوند و همچنین هر سال تعدادی از نیازمندان نیز کمک موردی دریافت می کنند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد مشکلات مددجویان کمیته امداد تاکید کرد: یک بخش از مشکلات مددجویان کمیته امداد به بودجه این نهاد باز می گردد و در این راستا پس از بررسی های لازم در بودجه سال آینده آنها کمبود بودجه را در نظر خواهیم گرفت.

زمانی با اشاره به اینکه هفته گذشته تعدادی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی از کمیته امداد بازدید کردند، گفت: این بازدید در جهت آشنایی با فعالیت و عملکرد این نهاد و همچنین حل مشکلات مددجوبان صورت گرفت.

کد مطلب 1012325

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها