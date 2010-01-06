تهیه اولین تصاویر خط آهن تاج خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز فضایی ناسا و یک گروه بین المللی به سرپرستی دانشمندان دانشگاه هاوایی توانستند این تصاویر را تهیه کنند.

نتایج این تحقیقات گامی رو به جلو برای فیزیکدانان خورشیدی است که با کمک این تصاویر می توانند اسرار تاج خورشیدی را فاش کنند.

تاج خورشیدی بخشی از اتمسفر خورشید است که به ارتفاع صدها هزار کیلوکتر گسترده شده است. این تاج در زمان خورشید گرفتگیهای کاملی که در سالهای 2006، 2008 و 2009 رخ داد به وضوح رویت شد.

این تصاویر به درک بهتر تاج خورشیدی و همچنین تاثیراتی که باد خورشیدی بر روی زمین دارد کمک می کنند.

مهمترین بخش این کشف مربوط به ابعاد خط آهن پیرامون تاج خورشیدی است.

خط آهن درحقیقت خط انتشار ذرات آهن یونیزه است. این ذرات دارای بار الکتریکی هستند و حداقل به صورت سه پرتو خورشیدی روی سطح این ستاره پخش می شوند.

براساس گزارش سافت پدیا، این ستاره شناسان همچنین موفق شدند مناطق ویژه ای از افزایش میزان و شدت یونهای آهن را در تاج خورشیدی کشف کنند.

این اطلاعات به تهیه اولین نقشه دوبعدی گستردگی دمای الکترونها و حالت ذرات آهن در تاج خورشیدی کمک می کند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "نتایج این یافته ها می تواند به کشف تاثیرات آب و هوای فضایی بر روی زمین کمک کند، چراکه این تصاویر برای اولین بار ارتباط مستقیم میان توزیع ذرات باردار الکتریکی (یونیزه) حاضر در تاج خورشیدی و ذرات باردار موجود در فضای بین سیاره ای منظومه شمسی را نشان می دهند."