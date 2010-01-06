به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون والیبال پیش از این علاوه بر رئیس و دبیر با حضور چهار عضو دیگر در بخش والیبال سالنی و ساحلی و همچنین نماینده‎ای در بخش بانوان بر امور مربوط به داوری‎ها و قضاوت‎های والیبال کشور نظارت دارد.

فرهاد شاهمیری (دبیر)، محمدحسن شفقی، محمود علی‎نژاد و ابراهیم فیروزی از جمله اعضای کمیته داوران فدراسیون والیبال طی سال‏های پیش بودند اما قرار است از این پس با حضور سه عضو جدید که به عنوان داوران بازنشسته در حال حاضر در هیچ رقابتی سوت نمی‎زنند، فعالیت‎های خود را پیگیری کند.

امیدوار حاتمی، رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر اعضای جدید کمیته داوران را معرفی کرد و اظهار داشت: محمود کشفی، محمدحسن خوشدل و اسماعیل صباغ به همراه خانم فراهانی اعضای جدید کمیته داوران هستند که با موافقت محمدرضا داورزنی از هفته آینده به طور رسمی کار خود را آغاز خواهند کرد.

وی در توضیح علت تغییر در اعضای کمیته داوران فدراسیون والیبال یادآور شد: اینکه این کمیته با حضور داوران بازنشسته که هیچ فعالیتی در هیچ سطح از رقابتی ندارند، اداره شود از هر جهت بهتر خواهد بود. به هر حال اعضای پیشین کمیته داوران کسانی بودند که به خاطر سوت زدن در مسابقات باشگاهی، کمتر فرصتی برای حضور در کمیته و رسیدگی به امور پیدا می‎کردند.

رئیس کمیته داوران تاکید کرد: عضویت داوران فعال در کمیته داوران، بنا به این دلیل آنچنان رضایت‎بخش و دلخواه نبود. ضمن اینکه این احتمال هم وجود داشت برخی از تصمیمات تحت تاثیر عضویت داورانی که قرار است هر هفته در لیگ برتر سوت بزنند، اتخاذ شود. به همین دلیل ضمن قدردانی از فعالیت‏های انجام شده توسط اعضای پیشین کمیته داوران، تصمیم به پایان دادن همکاری با آنها برای آغاز همکاری با اعضای جدید و بازنشسته و غیرفعال گرفتیم.

حاتمی با بیان اینکه اعضای جدید کمیته داوران پس از نشستی که دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، به طور رسمی کار خود را آغاز می‏کنند، تاکید کرد: البته همکاری با فرهاد شاهمیری به دلیل ارتباطات خوب بین‎المللی که این داور کشورمان دارد همچنان ادامه خواهد داشت اما نه به عنوان یکی از اعضای اصلی کمیته داوران.