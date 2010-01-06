روباتها سوسک می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، بیشتر انسانها سوسکها را حشراتی منزجر کننده می دانند، حسی که در میان دانشمندان دانشگاه اورگان از بین رفته است زیرا این دانشمندان با الهام از این حشرات در حال طراحی مدل روباتهایی هستند که قادرند بر روی هر سطح خشنی به سرعت بدوند.

روباتهای کنونی نیازمند قدرت محاسباتی زیادی هستند تا بتوانند حرکت کنند اما دانشمندان در تلاشند در طرح جدید خود روباتهای قدرتمندتر و با ثبات تری را با سطح پایین مصرف انرژی ابداع کنند.

سوسکها برخلاف دیگر جانداران به چگونگی حرکت کردن خود نمی اندیشند، زمانی که یک سوسک به مانعی سه برابر ارتفاع خود می رسد تنها 20 درصد از سرعت حرکت خود را کاهش می دهد. پاهای این جاندار به صورت غریزی و نه به صورت بازتابی حرکت می کنند و بر اساس همین حرکت دانشمندان در تلاش برای ساخت رباتهایی با پاهای مشابه هستند.

در حال حاضر روباتهایی با توانایی راه رفتن ساخته شده اند که هیچ یک از آنها توانایی دویدن مشابه نمونه طبیعی خود را ندارند. در عین حال روباتهایی که قادر به راه رفتن هستند انرژی بسیار زیادی مصرف می کنند و نیازمند قدرت محاسبه ای بسیار بالایی برای انجام حرکات خود هستند.

جان اشمیت دانشمند دانشگاه اورگان پس از مطالعه این مطلب که سوسکها قبل از فکر کردن پاهای خود را برای دویدن حرکت می دهند تصمیم گرفت با الهام از آنها روبات کم مصرف و سریعی را طراحی کند زیرا در این صورت علاوه بر انرژی در مقدار نیرویی که برای محاسبات رایانه ای صرف می شود نیز صرفه جویی خواهد شد.

به گفته وی از چنین روباتی می توان در شرایط تجسسی خطرناک که حضور در آن برای انسانها خطرناک است، استفاده کرد. به این شکل با استفاده از تعداد زیادی از این سوسکهای روباتیک که قابلیت برقراری ارتباط با یکدیگر را نیز دارند می توان شبکه ای وایرلس را از عوامل اطلاعاتی برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ایجاد کرد.

بر اساس گزارش لایو ساینس، در مدلهای رایانه ای اشمیت نمونه ای را طراحی کرده اند که می تواند به صورت ثابت بر روی سطحی که ساختار آن در مناطق مختلف تغییر پیدا می کند، بدود و در حال حاضر وی به همراه تیمش در حال بررسی میزان انرژی مورد نیاز، حسگرها و تجهیزات بازتابی مورد نیاز و زاویه پاهای روبات است تا روبات نهایی بتواند از پس چنین فعالیت پیچیده ای برآید.