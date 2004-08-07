امروز در تاريخ

ولادت حضرت صديقه طاهره (س ) :

آمد... و

واژگان نور ميان كلام جهانيان جان گرفت

و آسمان عشق در ميان دوستان ايمان ، باران

آمد ...و هرم حضور آفتابي اش

سلام وصلوات را مهمان چشمان عاشقان كرد و

حضور و رايحه سبز ايمان را تكرار







سالروز ولادت ام ابيها مادر امامت ، همسر ولايت و دخت نبوت را بر تمامي دوستداران حضرتش مبارك باد .

بنا بر قول اكثر راويان شيعه و سني حضرت زهرا، صديقه كبري س در چنين روزي ، بيستم جمادي الثاني سال پنجم بعثت ، جهان را به حضور خود منور ساختند .

حضرت فاطمه زهرا (س) دختر گرامى پيامبراكرم (ص) و خديجه كبرى، چهارمين دختر پيامبر اسلام (ص) است. ايشان ملقب به القاب زيبا و مطهره اي هستند كه مشهور ترين آنها عبارتند از : زهرا ، صديقه، طاهره ، مباركه، زكيه ، راضيه، مرضيه، محدثه و بتول است .

دختر پيامبر همچنان كه در زندگى زناشويى نمونه بود، در اطاعت پروردگار نيز يگانه دهر بود . هنگامى كه از كارهاى خانه فراغت مى يافت به تحصيل دانش و عبادت مى پرداخت . امام صادق(ع) از اجداد خويش از حسن بن على(ع) روايت كرده است : مادرم شبهاى جمعه را تا بامداد در محراب عبادت مى ايستاد و چون دست به دعا برمى داشت مردان و زنان با ايمان را دعا مى كرد، اما درباره خود چيزى نمى گفت. روزى بدو گفتم : مادر چرا براى خود نيز مانند ديگران دعاى خير نمى كنى؟ گفت: فرزندم ! همسايه مقدم است.

حضرت زهرا(س) همواره بخشى از شب را به عبادت مشغول مى شد. گاه آن قدر نمازهاى شب او طولانى مى شد و بر روى پاهايش مى ايستاد كه پايش ورم مى كرد. حسن بصرى متوفاى 110 هجرى قمري گويد: هيچ كس در ميان امت از نظر زهد و عبادت و پارسايى از فاطمه(س) والا تر نبود. او در حوزه علم نيز سرآمد دوران بود. فاطمه(س) از همان آغاز ، دانش را از سرچشمه وحى فراگرفت. آن چه را از اسرار و دانشها، پدر براى او باز مى گفت ، على (ع) مى نوشت و فاطمه آنها را گرد مي آورد كه بعد ها به كتابى به نام مصحف فاطمه مشهور شد. او همچنين با بيان احكام و معارف اسلام, زنان را به وظايفشان آشنا مى ساخت. فضه خدمتگزار فاطمه (س) , كه از شاگردان و پرورش يافتگان مكتب اوست در مدت بيست سال جز با آيات قرآن سخنى نگفت و هر گاه قصد بيان مطلبى داشت با آيه اى متناسب از قرآن، منظور خويش را بيان مى كرد.آخرين روز هاي حيات رسول خدا (ص ) ، فاطمه (س) همواره در كنار بستر پيامبرو به دور وجود با بركت اوپروانه وار مي چرخيد و چهره نورانى و ملكوتى پدر را مى نگريست كه ازشدت تب عرق مى ريخت. در يكي از آخرين روز ها فاطمه در حالى كه به پدر نگاه مى كرد به گريه افتاد . پيامبر نتوانست ناآرامى دخترش را تحمل كند و در گوش او سخنى گفت كه فاطمه آرام شد و لبخند زد. لبخند زهرا(س) در آن حال شگفت آور بود. از او سوال كردند كه رسول خدا(ص) چه رازى را به او فرمود؟ پاسخ داد: تا پدرم زنده است رازش را فاش نمى كنم پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) راز آشكار شد . فاطمه گفت : پدرم به من فرمود: تو نخستين كس از اهل بيت من هستى كه به من ملحق مى شوى, و از اين رو شاد شدم .





همه ساله به منظور ارج نهي به مقام زن و مادر ، روز ميلاد حضرت فاطمه زهرا س بنام روز مادر و زن نامگذاري شده است .

روز تولد حضرت امام خميني ره :



امام خميني ره در بيستم جمادي الثاني سال 1320 ه ق در شهرستان خمين از توابع استان مركزي در خانواده اي اهل علم و دين ديده به جهان گشودند . پدر بزرگوار ايشان مرحوم آيت الله سيد مصطفي موسوي خميني ره از معاصرين مرحوم آيت الله العظمي ميرزاي شيرازي ره ، پس از آنكه سالياني چند در نجف اشرف علوم ومعارف اسلام را فراگرفت ، به در جه اجتهاد نايل آمد به ايران بازگشت . حضرت امام خميني ره نيز از سنين كودكي و نوجواني با بهره گيري از هوشي سرشار ، قسمتي از معارف متداول روز و علوم مقدماتي و سطح حوزه هاي علميه از جمله ادبيات عرب ، منطق ، فلسفه را نزد معلميني چون ميرزا محمود افتخار العلما، مرحوم ميرزا رضا نجفي خميني ، مرحوم آقا شيخ محمد گلپايگاني و مرحوم آقا عباس اراكي و بيش از همه نزد برادر بزرگترش آيت الله پسنديده فرا گرفت و در سال 1298 ه ش عازم حوزه علميه اراك شد . اندكي پس از هجرت آيت الله العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي ، امام خميني ره نيز رهسپار قم شد و به سرعت مراحل تحصيلات تكميلي حوزوي را نزد اساتيد قم طي كرد . آن حضرت همزمان با فراگيري فقه و اصول نزد فقها و مجتهدين وقت به فراگيري رياضيات ، هيات و فلسفه پرداخت . استادان آن حضرت در اين دوره عبارت بودند از : آقا ميرزا اديب تهراني ، آيت الله سيد محمد تقي خوانساري ، سيد علي يثربي ، حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي و سيد ابوالحسن رفيعي قزويني . ايشان در اين دوره تاليفات گرانبهايي از خود به يادگار نهادند كه از ميان آنها مي توان به شرح دعاي سحر ، شرح حديث راس الجالوت ، سر الصلوه ، تحرير الوسيله ، كتاب الطهاره ، مكاسب محرمه ، كشف الاسرار ، رساله الاستصحاب ، رساله الاجتهاد و التقليد ، آداب نماز ، حاشيه بر اسفار كتاب البيع ، تفسير سوره حمد و..اشاره كرد . زندگي سياسي امام خميني نيز بر هيچ كس پوشيده نيست و فعاليت هاي ايشان در به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي بر همگان واضح و مبرهن است . فعاليت جدي امام خميني در اعتراض به رژيم و ماهيت شاهنشاهي پهلوي از زمان ارايه لايحه انجمن هايي ولايتي و ايالتي كه شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن كريم انتخاب شوندگان مجلس شوراي ملي را حذف مي كرد ، آغاز شد . ايشان در نشست هاي بعدي رژيم شاه را آغازگر اصلاحات دروغيني چون رفراندوم و انقلاب سفيد دانستند و مراجع عظام قم را براي چاره جويي و قيامي جدي در اين باره فراخواندند . پس از قيام پانزدهم خرداد 1342 ماموران رژيم شاه ، امام خميني ره را تحت الحفظ به منزلي در قيطريه منتقل كردند. امام خميني ره از آن زمان ساكت ننشستند و به اعتراض عليه اعمال رژيم شاه ادامه دادند كه از آن جمله مي توان به مساله كاپيتولاسيون اشاره كرد . رژيم شاه سيزدهم آبان سال 1343 امام خميني ره را بازداشت كرد و در سيزدهم دي ماه همان سال ايشان را به تركيه تبعيد كرد . رژيم چندي بعد امام ره را در تاريخ 13 مهر ماه 1344 از تركيه به عراق تبعيد كرد . امام ره در همان دوران مراحل انقلاب اسلامي را رهبري مي كردند . امام خميني ره در روز دوازدهم مهرماه سال1357 نجف را به سمت كويت ترك گفتند ، اما كويت به دليل زد و بند با رژيم پهلوي ، حضور ايشان را در اين كشور نپذيرفت و ايشان در چهاردهم مهر همان سال به نوفل لو شاتو پاريس هجرت كردند . امام خميني ره ، در دوازدهم بهمن سال 1357 به وطن بازگشتند و تا پايان عمر پربر كتشان رهبري انقلاب اسلامي را در سالهاي مختلف به عهده داشتند . ايشان در ساعت بيست و دو سي دقيقه روز شنبه سيزدهم خرداد ماه سال 1368 ه ش دعوت حق را لبيك گفتند و به ديار ابدي شتافتند . مردم ايران در يك همايش باشكوه و به پاس قدرداني از زحمات ايشان، در بزرگترين تشييع جنازه تاريخ ، پيكر مطهر ايشان را در جوار شهداي بهشت زهرا س دفن كردند .



در گذشت آيت الله خويي :





حضرت آيت الله سيد ابوالقاسم خويي عالم بزرگ جهان اسلام در نيمه ماه رجب سال 1317 ه ق در شهر خوي در استان آذر بايجان به دنيا آمد . ايشان به همراه پدر به منظور تحصيل علوم ديني به نجف ، كه در آن زمان بزرگترين حوزه علميه جهان اسلام به حساب مي آمد، عزيمت كرد . آيت الله ابوالقاسم خويي در سالهاي تحصيل در نجف اشرف از محضر استادان بزرگواري چون شيخ مهدي مازندراني ، شيخ ضياء الدين عراقي و شيخ محمد حسين ناييني بهره هاي فراوان برد . ايشان در حوزه هاي مختلف علوم حوزوي صاحب راي و انديشه است كه از آن جمله مي توان به بحث هاي گسترده آن عالم رباني در علوم فقه و اصول اشاره كرد . آن عالم فرزانه همچنين در علم رجال با نگارش كتابي در بيست و چهار مجلد با عنوان" معجم رجال حديث و تفصيل طبقات رواه" سمت استادي خود را در اين علم به نمايش گذارد . آيت الله خويي شاگردان بسياري را از كشور هاي مختلفي چون جمهوري اسلامي ايران ، كويت ، پاكستان ، سوريه ، لبنان ، بحرين ، هند ، افغانستان ، آفريقا ، خاور دور و عراق تربيت كرد كه از ميان شاگردان برجسته ايراني ايشان مي توان به آيت الله ميزا جواد آقا تبريزي ، آيت لله حسين وحيد خراساني و از شاگردان ايشان در ديگر كشورها از سيد محمد حسين فضل الله ، علاء الدين بحرالعلوم و شهيد آيت الله محمد باقر صدر اشاره كرد . از آن عالم رباني كتب بسياري در موضوعات مختلف علوم اسلامي بجا مانده است كه از ميان آنها مي توان به كتاب هايي چون : اجود التقريرات در اصول فقه ، البيان في علم التفسير در تفسير قرآن كريم ، نفحات الاعجاز في علوم القرآن ، منهاج الصالحين في بيان احكام الفقه كه تا كنون بيست و هشت بار تجديد چاپ شده است ، مناسك الحج و توضيح المسائل اشاره كرد . آيت الله خويي سرانجام درهفدهم مرداد سال 1371 به ديار حق شتافت .



روز خبر نگار :





پس از شهادت محمود صارمي، خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) هنگام انجام وظيفه در شهر مزار شريف در سال 1377 توسط گروه منحط طالبان، هفدهم مرداد ماه هر سال به نام روز خبرنگار نامگذاري شد . با توجه به شغل خطير خبر نگاري و با عنايت به اينكه خبرنگار وجود ش را هزينه آگاه سازي ديگران مي كند ، لزوم تعيين چنين روزي براي بيان مشكلات و مسايل اين صنف از جامعه فرهنگي كشور ضروري مي نمايد . بايد گفت بيان واقعيات و حقايق جامعه از جمله وظايف خبرنگاراست .

روز شهادت ديپلمات هاي ايراني درافغانستان :

ديپلمات هاي ايراني به همراه يك خبر نگار ايرنا -كه پيشتر ذكر آن رفت - در چنين روزي به دست عمال رژيم منحط طلبان در منطقه مزار شريف در سال 1377 به درجه رفيع شهادت نايل آمدند .