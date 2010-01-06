کاشفی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری فیلم تلویزیونی "دردسر" با دو روز وقفه فردا در شمال و در شهررشت آغاز می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در روز اول تصویربرداری من، حسین توشه و فرج‌الله گل سفیدی مقابل دوربین می‌رویم.

وحید محبوب بشری، حبیب پورسیفی، محمدعلی فرمند، عارف سفرزاده، نیما رهائی و محمدرضا قلی‌پور دیگر بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

فیلم تلویزیونی "دردسر" در قالب اجتماعی کمدی روایت زندگی دوجوان است که به استخدام شخصی تبهکار به نام تیمور درآمده تا با وی در سرقتی پیچیده همکاری کنند. آنها پس از انجام سرقت شیئی مسروقه را به نفع خود پنهان می‌کنند و این منجر به درگیری آنها با تیمور و وقوع اتفاقی تاثیرگذار در سرنوشت آنها می‌شود.

این فیلم اولین تجربه‌ کامران کاشفی در ژانر کمدی - اجتماعی است که به سفارش شبکه باران استان گیلان ساخته می‌شود.