هزینه یارانه هیئت تجاری ایران به پاکستان 46 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سیدی صبح چهارشنبه در نشستی خبری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: هزینه یارانه تعلق گرفته نسبت به حضور هیئت تجاری ایران به پاکستان قبل از حرکت پرداخت می شود.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: کاهش هزینه اعزام هیئت تجاری ایران قبل از اعلام 15 میلیون ریال بود که اکنون به سقف هشتصد هزار تومان برای هرنفر رسیده است.

رئیس انجمن نمایشگاه های ایران ببیان اینکه برای نخستین بار، سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به پرداخت یارانه قبل از اعزام کرده است، تصریح کرد: کاهش هزینه اعزام و افزایش یارانه سازمان توسعه تجارت ایران در روز دوشنبه هفته جاری از سوی سازمان بازرگانی استان خراسان و به نمایشگاه بین المللی مشهد اعلام شده است.

سیدی با اشاره به جزئیات حرکت هیئت تجاری ایران به پاکستان افزود: هیئت تجاری و تخصصی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28 دی ماه جاری به مدت پنج روز عازم کراچی پاکستان می شوند که در این مدت با اعضای اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت پاکستان و بازرگانان این کشور پیرامون برنامه های دو جانبه تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان گفتگو خواهند کرد.

وی افزود: باتوجه به اعلام کاهش هزینه مشارکت در اعزام و افزایش یارانه هیئت تجاری ایران از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، زمان برای حضور بازرگانان و هیئت های تجاری و تشکل های صادراتی کشور در این برنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان تمدید شده است.

رئیس انجمن نمایشگاه های ایران افزود: نمایشگاه بین المللی مشهد به دلیل قرار گرفتن در منطق شرق کشور توانایی بسیاری برای توسعه برنامه های تجاری و فعالیتهای بازرگانی کشور در راستای توسعه صادرات غیر نفتی دارد که می توان، ثمره آن را در توسعه برنامه های بازریابی و اعزام هیئت های تجاری به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در کشور های هدف دانست.