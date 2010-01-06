محمود عباس زاده مشگینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص چگونگی تغییر قانون احزاب با توجه به تاکیدات اخیر وزیر کشور ، اظهار داشت: قانون احزاب در ایران با حال و هوای اوایل انقلاب اسلامی تدوین شده و اکنون نزدیک به 30 سال است که این قانون مبنای فعالیت احزاب می باشد.

وی افزود: تجربه اجرای این قانون در طول 30 سال نشان داد که این قانون نقاط قوت و ضعف دارد و یک ملت پویا در طول مسیر حرکت خود ، باید ساز و کار و سیستم ها و قوانین را اصلاح و تکمیل کرده و به بلوغ و کمال نزدیکتر کند تا با شرایط زمان منطبق گردد.

عباس زاده با بیان اینکه قانون احزاب از این قاعده مستثنی نیست، ادامه داد: با استفاده از نظرات مراکز مختلف ، از جمله تحقیقات و پژوهش های علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی این کار کارشناسی را انجام خواهیم داد.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور همچنین گفت: مسیر تکمیل قانون مشخص است و دولت می تواند پیشنهادات خود را در قالب لوایح به مجلس ارائه کند لذا به طور طبیعی ما هم پیگیر این کار هستیم.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا در خصوص اعمال تغیرات در قانون احزاب ، از نظرات احزاب موجود در کشور استفاده خواهید کرد یا خیر؟ گفت : طبعا در این زمینه از نظرات هر مجموعه حقوقی، سیاسی و هر تشکل و پژوهشگاهی و هر پژوهشگری که در این زمینه کار کرده باشد، عندالزوم استفاده خواهیم کرد.

عباس زاده همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چه بخش هایی از قانون احزاب تغییر خواهد کرد، گفت: کل قانون احزاب باید مورد بازنگری قرار بگیرد اما هنگامیکه مطالعات در این خصوص به سرانجام برسد، می توان در خصوص تغییرات آن اظهار نظر کرد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در بخش دیگری از این گفتگو به راهپیمایی عاشورائیان اشاره کرد و آن را یک نقطه عطف خواند و گفت: این راهپیمایی از بزرگترین تجمعات انسانی تاریخ بشر است و جا دارد در لیست رکوردهای تاریخ جهانی ثبت شود.

وی افزود: این اتفاق بزرگ فعلا همه گفتگوها و مناقشات را تحت الشعاع قرار داده است و انتظار می رود عناصر سیاسی و رسانه ها در پردازش این دستاورد بزرگ از هیچ تلاشی فروگذار نکنند .