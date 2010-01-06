شش شهرک صنعتی گیلان به شبکه گاز متصل می شود

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق قراردادی که با شرکت گاز استان منعقد شده است به شش شهرک صنعتی رودسر، نالکیاشر لنگرود، کوچیچال فومن، مجتمع کارگاهی دریاسر لنگرود، طرح توسعه شهرک صنعتی شفت، طرح توسعه شهرک صنعتی صومعه سرا گاز رسانی می شود.

وی ادامه با اعلام اینکه بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی شده این پروژهها در مدت یک سال به بهره برداری خواهند رسید، یاد آورشد: گاز رسانی به این شهرکهای با اعتبار چهار میلیارد و 548 میلیون ریال بزودی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان همچنین از انتشار کتابچه حفاظت فیزیکی در این شرکت خبر داد و افزود: دفتر حراست شرکت شهرکهای صنعتی گیلان در راستای پیشگیری، آموزش و اطلاع رسانی به وظایف خطیر قشر زحمتکش نگهبان در شهرکها و نواحی صنعتی استان، مبادرت به تهیه و تکثیر کتابچه حفاظت فیزیکی کرده است.

وی ادامه داد: در این کتابچه وظایف عمومی نگهبانان، موارد ممنوعه، وظایف گشت شب، وظایف مسئولان شهرکها و تلفنهای اضطراری درج شده است.