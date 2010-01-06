روبرتو کارلوس به "کورینتیانس" برزیل پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن 36 ساله که 15 سال در لیگ‌های اروپایی بازی کرده است، روز سه شنبه به کورینتیانس برزیل پیوست. کارلوس در این تیم با رونالدو همبازی می شود. آنها پیش از این در تیم رئال مادرید اسپانیا در کنار یکدیگر بازی کرده‌اند.

این بازیکن که ماه گذشته به حضور خود در فنرباغچه ترکیه پایان داده می خواهد با تیم برزیلی کورینتیانس با فوتبال خداحافظی کند.

کارلوس به "کانادین پرس" گفت: امسال برای کورینتیانس سال مهمی است. این تیم در رقابت‌های لیبرتادورس حضور دارد. قهرمانی در این رقابت‌ها برای من همپای قهرمانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و چه بسا بیشتر است. من با رئال مادرید موفق به قهرمانی در اروپا شده‌ام و قهرمانی لیبرتادورس یکی از معدود جام‌هایی است که در ویترین افتخاراتم جای آن خالی است.

کارلوس همچنین از علاقمندی خود برای بازگشت به تیم ملی برزیل خبر داد. این بازیکن بر این باور است که اگر با کورینتیانس عملکرد خوبی داشته باشد این فرصت را پیدا خواهد کرد تا از سال 2006 بار دیگر به تیم ملی بازگردد.