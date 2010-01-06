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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۱۳

سردار ذوالفقاری خبر داد:

طرح تقویت مرزبانی به زودی در مجلس

طرح تقویت مرزبانی به زودی در مجلس

فرمانده سازمان مرزبانی ناجا با اشاره به حضور امروز خود در جلسه کمیسیون امنیت ملی از ارائه طرح تقویت مرزبانی در صحن علنی مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سرتیپ پاسدار حسین ذوالفقاری فرمانده سازمان مرزبانی ناجا پس از حضور در جلسه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه برگزار شد اظهار داشت: سازمان جدید مرزبانی کشور به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده و همزمان با آن قرار است طرح تقویت مرزبانی در صحن مجلس به تصویب برسد.

وی افزود: امروز در جلسه کمیسیون امنیت ملی ویرایش های نهایی این طرح صورت گرفت و به زودی در صحن مجلس مطرح می شود.

سرتیپ ذوالفقاری ابراز امیدواری کرد: نمایندگان با توجه به امنیت مرز در کشور و قولی که برای تامین امنیت مرزها به مردم داده شده است گام موثری درتقویت مرزهای کشور با تصویب این طرح بردارد.

وی در خصوص انسداد مرزها نیز گفت: یک طرح جامع داریم که تمام مرزهای کشور به خصوص مرزهای پرخطر در شرق و شمال غرب در اولویت این طرح قرار دارد و بر اساس آن از امکانات خاصی چون کانال، خاکریز، سیم خاردار، امکانات راداری و اپتیکی استفاده خواهد شد.

فرمانده سازمان مرزبانی ناجا گفت: در حال حاضر در حال گسترش امکانات از جمله دوربین های حرارتی دید در شب هستیم. همچنین می خواهیم با توسعه پایگاه های مرزی پایش قوی تری داشته باشیم و در حال تهیه شناورها برای دریاهستیم که کار به سرعت بیشتری دنبال شود.

ذوالفقاری در خصوص مبارزه با گروهک های تروریستی نیز گفت: ما به طور موظف به مبارزه با جرایم مرزی هستیم و قوانین لازم را در این خصوص داریم و مشکلی وجود ندارد.

چند درصد از مرزها تا کنون مسدود شده تصریح کرد: ما برای طرح جامع مرزها 3 هزار و 400 میلیارد تومان برآورد اولیه داشتیم که در 2- 3 سال اخیر دولت و مجلس اعتباراتی را اختصاص دادند و بخشی از آن در برخی از مرزها اجرا شده است ولی همچنان راه طولانی در پیش داریم.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص علامتگذاری مرزها و توافق با عراق در توافق 1975 الجزایر کار تا کجا پیش رفته گفت: ما از قبل مذاکراتی در این خصوص داشتیم و بخشی ازاین مذاکرات هم اکنون در وزارت خارجه در حال انجام است تا علائم مرزی را احیا کنیم. امروز در حوزه مرزبانی یک دیپلماسی فعال وجود دارد و با کشورهای مختلف همکاری مشترکی داریم در حوزه پاکستان و افغانستان هم تلاش می کنیم همکاری ها را گسترش دهیم.

کد مطلب 1012342

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