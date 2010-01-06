طرح تقویت مرزبانی به زودی در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سرتیپ پاسدار حسین ذوالفقاری فرمانده سازمان مرزبانی ناجا پس از حضور در جلسه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه برگزار شد اظهار داشت: سازمان جدید مرزبانی کشور به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده و همزمان با آن قرار است طرح تقویت مرزبانی در صحن مجلس به تصویب برسد.

وی افزود: امروز در جلسه کمیسیون امنیت ملی ویرایش های نهایی این طرح صورت گرفت و به زودی در صحن مجلس مطرح می شود.

سرتیپ ذوالفقاری ابراز امیدواری کرد: نمایندگان با توجه به امنیت مرز در کشور و قولی که برای تامین امنیت مرزها به مردم داده شده است گام موثری درتقویت مرزهای کشور با تصویب این طرح بردارد.

وی در خصوص انسداد مرزها نیز گفت: یک طرح جامع داریم که تمام مرزهای کشور به خصوص مرزهای پرخطر در شرق و شمال غرب در اولویت این طرح قرار دارد و بر اساس آن از امکانات خاصی چون کانال، خاکریز، سیم خاردار، امکانات راداری و اپتیکی استفاده خواهد شد.

فرمانده سازمان مرزبانی ناجا گفت: در حال حاضر در حال گسترش امکانات از جمله دوربین های حرارتی دید در شب هستیم. همچنین می خواهیم با توسعه پایگاه های مرزی پایش قوی تری داشته باشیم و در حال تهیه شناورها برای دریاهستیم که کار به سرعت بیشتری دنبال شود.

ذوالفقاری در خصوص مبارزه با گروهک های تروریستی نیز گفت: ما به طور موظف به مبارزه با جرایم مرزی هستیم و قوانین لازم را در این خصوص داریم و مشکلی وجود ندارد.

چند درصد از مرزها تا کنون مسدود شده تصریح کرد: ما برای طرح جامع مرزها 3 هزار و 400 میلیارد تومان برآورد اولیه داشتیم که در 2- 3 سال اخیر دولت و مجلس اعتباراتی را اختصاص دادند و بخشی از آن در برخی از مرزها اجرا شده است ولی همچنان راه طولانی در پیش داریم.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص علامتگذاری مرزها و توافق با عراق در توافق 1975 الجزایر کار تا کجا پیش رفته گفت: ما از قبل مذاکراتی در این خصوص داشتیم و بخشی ازاین مذاکرات هم اکنون در وزارت خارجه در حال انجام است تا علائم مرزی را احیا کنیم. امروز در حوزه مرزبانی یک دیپلماسی فعال وجود دارد و با کشورهای مختلف همکاری مشترکی داریم در حوزه پاکستان و افغانستان هم تلاش می کنیم همکاری ها را گسترش دهیم.