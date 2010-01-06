به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت آزمون آموزش های خاص و غیر حضوری دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: ثبت­نام داوطلبان واجد شرایط شرکت در این آزمون تنها به صورت اینترنتی و از طریق سایت http://azmoonjame.uast.ac.ir انجام می گیرد.

داوطلبان واجد شرایط پس از مطالعه دفترچه راهنمای ثبت­نام آزمون می توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. این گروه از داوطلبان می توانند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و اطلاعات آموزشی موردنیاز جهت ثبت­نام از 15 دی ماه به مرکز آموزشی خود مراجعه کنند.

داوطلبان ­می توانند از روز سه­شنبه 22 دی ماه تا چهارشنبه 30 دی ماه نسبت به ثبت­نام اقدام کنند. وجه ثبت­نام در آزمون 59 هزار و 500 ریال است و داوطلبان تایید شده می­توانند نتیجه تأیید یا عدم تأیید شرکت در آزمون را از طریق سامانه و با استفاده از کد رهگیری و شماره شناسنامه خود از روز دوشنبه 10 اسفندماه مشاهده کنند.

آزمون جامع و ارزیابی حرفه­ای پودمانی 21 اسفندماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور بطور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.