به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت آزمون آموزش های خاص و غیر حضوری دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: ثبتنام داوطلبان واجد شرایط شرکت در این آزمون تنها به صورت اینترنتی و از طریق سایت http://azmoonjame.uast.ac.ir انجام می گیرد.
داوطلبان واجد شرایط پس از مطالعه دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون می توانند نسبت به ثبتنام اقدام کنند. این گروه از داوطلبان می توانند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و اطلاعات آموزشی موردنیاز جهت ثبتنام از 15 دی ماه به مرکز آموزشی خود مراجعه کنند.
داوطلبان می توانند از روز سهشنبه 22 دی ماه تا چهارشنبه 30 دی ماه نسبت به ثبتنام اقدام کنند. وجه ثبتنام در آزمون 59 هزار و 500 ریال است و داوطلبان تایید شده میتوانند نتیجه تأیید یا عدم تأیید شرکت در آزمون را از طریق سامانه و با استفاده از کد رهگیری و شماره شناسنامه خود از روز دوشنبه 10 اسفندماه مشاهده کنند.
آزمون جامع و ارزیابی حرفهای پودمانی 21 اسفندماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور بطور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.
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