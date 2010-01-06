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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۷

سه شنبه انجام شد؛

گفتگوی تلفنی مون و باراک درباره مذاکرات سازش

گفتگوی تلفنی مون و باراک درباره مذاکرات سازش

دبیرکل سازمان ملل در یک گفتگوی تلفنی با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و در دیدار با فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه درباره اهمیت مقابله با موانع موجود بر سر راه از سرگیری مذاکرات سازش و وضعیت غزه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، دفتر مطبوعاتی دبیر کل سازمان ملل طی بیانیه ای در روز سه شنبه اعلام کرد که "بان کی مون" و "ایهود باراک" در یک گفتگوی تلفنی درباره نیاز فوری برای مقابله با موانع موجود بر سر راه از سرگیری مذاکرات میان مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی و وضعیت کنونی غزه به بحث و مذاکره پرداختند.

همچنین بان کی مون اواخر روز سه شنبه در دیدار با "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه درباره اهمیت مقابله با موانع موجود بر سر راه از سرگیری مذاکرات و نقش کمیته چهار جانبه گفتگو کرد.

وی همچنین در دیدار با میچل فرآیند سازش را مورد ارزیابی قرار داد و بار دیگر درباره موقعیت موجود در غزه و نیاز فوری برای بازسازی این شهر ابراز نگرانی کرد.

خاطرنشان می شود که رژیم صهیونیستی در حالی به توسعه شهرکها در اراضی اشغالی فلسطین ادامه می دهد که آمریکا و جامعه بین الملل بارها خواستار توقف شهرک سازی صهیونیست ها شده اند زیرا این اقدام اصلی ترین شرط فلسطینیها برای از سر گیری مذاکرات سازش است.

کد مطلب 1012346

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